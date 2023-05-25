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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة جنوب الوادي تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

 

اعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، استعداد الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 / 2023م، حيث يؤدى أكثر من 60 ألف طالب وطالبة الامتحانات في 23 كلية ومعهدًا بمقر الجامعة بقنا وفرعها بالبحر الأحمر.

 

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات مع تواجد اللجان الطبية في مختلف لجان الامتحانات لمتابعة الحالات المرضية أثناء الامتحانات وتجهيز سيارات إسعاف للحالات الحرجة مع إقامة لجان خاصة للحالات التي تتطلب ذلك.

 

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وشدد غرباوي، على ضرورة تواجد أستاذ المادة داخل اللجان للرد على أي استفسارات بشأن أسئلة الامتحان، وعلى ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس في أيام الامتحانات بكلياتهم بصفة مستمرة.

 

كما شدد رئيس جامعة جنوب الوادي، على ضرورة البدء في تصحيح ورصد الدرجات عقب الامتحانات مباشرة، تمهيداً لإعلان النتائج خلال وقت مناسب.

 

وقال الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، إنه تم التأكد من جاهزية لجان الامتحانات ومراعاة ارتفاع درجة حرارة الجو بتوفير المياه الباردة ووسائل التهوية وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الطلاب والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سير العملية الامتحانية.

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