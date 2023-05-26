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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء خطة لاستبدال أسلاك الكهرباء المتهالكة بأخرى معزولة في دشنا بقنا

تغيير الأسلاك الكهربائية
تغيير الأسلاك الكهربائية بدشنا

تابعت الوحدة المحلية لمركز دشنا ، خطة أعمال الصيانة اللازمة لشبكة الكهرباء من تغيير الأسلاك وتركيب المغذيات الكهربائية بمختلف الوحدات القروية التابعة للمركز، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، وعبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

 

وتمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، برئاسة حمادة صلاح جيلاني، رئيس القرية، من تغيير قرابة 400 متر أسلاك كهرباء متهالكة بقرية أبومناع شرق، والتي تتسبب فى انخفاض الجهد.

 

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وأوضح رئيس القرية، بأن خطة تغيير الأسلاك الكهربائية المتهالكة، تهدف إلى استبدالها بأخرى أكثر أمانا على المواطنين، بجانب العمل على تركيب عوازل بالأعمدة تفاديا لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء.

 

وأكد جيلاني، أن ذلك يأتي في إطار حماية المواطنين من أخطار الأسلاك المكشوفة، التى تتسبب فى حدوث بعض الحرائق فى الأشجار.

 

و أشار رئيس وحدة أبومناع غرب، إلى أنه جار استمرار العمل في نطاق الوحدة المحلية لقرية أبومناع غرب بدشنا لخدمة الأهالي، في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.

 

 

تغيير الأسلاك الكهربائية

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قنا دشنا تغيير الأسلاك أبومناع غرب أسلاك كهرباء متهالكة الأسلاك الكهربائية

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