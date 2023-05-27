الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع فى حوش مواش بقنا

تمكنت سيارات الحماية المدنية بـ قنا، من السيطرة على حريق نشب في مخلفات زراعية فى حوش ماشية، بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا ، نتج عنه نفوق بقرة وإصابة أخرى، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق في مخلفات وقش داخل حوش ماشية، في عزبة غنيمة بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.

دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا ، بإشراف العميد هاني الأتربي، مدير الإدارة، بعدد من سيارات الإطفاء بقيادة النقيب علاء ديب، إلى مكان الحريق، للتعامل الفورى مع الحريق.

وتبين اندلاع النيران فى حوش يحوى مخلفات زراعية، أدى لحدوث تلفيات مادية و نفوق بقرة و إصابة أخرى، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.





تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.