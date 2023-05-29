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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اجتماع المجلس الإقليمى

محافظ قنا يؤكد أهمية التنسيق بين كافة القطاعات للحد من الزيادة السكانية

اجتماع المجلس الإقليمي
اجتماع المجلس الإقليمي للسكان

أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، أهمية التنسيق والتعاون بين القطاع الحكومي مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والمرأة والمتطوعين والمشاركة المجتمعية لدعم تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للاستراتيجية السكانية على جميع المستويات المحلية، للسيطرة علي الزيادة السكانية.
 

جاء ذلك خلال ترأس اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، الاجتماع الدورى للمجلس الاقليمي للسكان، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان التي تستهدف ضبط النمو السكاني بقري ومدن المحافظة.

 

 

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حضر فعاليات الاجتماع كل من: الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و حسام حمودة، السكرتير العام، و محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد ، وعبد الرازق محمد، مدير فرع المجلس القومي للسكان وعدد من القيادات التنفيذية المختصة ورجال الدين الإسلامي والمسيحى.
 

وأضاف محافظ قنا، بأن ملف الزيادة السكانية يأتي علي رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة لتحقيق النتائج والأهداف التي وضعتها الدولة للسيطرة علي الزيادة السكانية.

 

و أشار الداودى، إلى أن قضية الزيادة السكانية تعد واحدة من أخطر القضايا التي تهدد مستقبل الوطن وتعوق نهضته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهي تلتهم كل محاولات التنمية التي تقوم بها الدولة.
 

وتابع محافظ قنا، ولذلك فقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بخدمات تنظيم الأسرة، وتحسين خصائص السكان، حيث تم إطلاق العديد من مبادرات الصحة الإنجابية والتوعية بأضرار النمو السكاني السريع والتي كان لها دور هام في زيادة أعداد المنتفعات من برامج تنظيم الأسرة فى محافظة قنا.
 

كما ناقش محافظ قنا ، خلال الاجتماع الخطة التنفيذية للسكان بالمحافظة، والتي تم إعدادها عن خلال فرع المجلس القومي للسكان، وبمشاركة كافة الجهات المعنية داخل المحافظة، واستعرض المؤشرات السكانية المتعلقة بأهداف ونتائج الخطة مع ضمان ارتباطها بالخطة القومية للسكان علي مستوي الجمهورية.

 

 

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