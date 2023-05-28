السيطرة على حريق فى مزرعة دواجن ومنزل في قنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة دواجن ومنزل مكون من طابق واحد مجاور لها، بقرية خوالد أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد اندلاع حريق داخل مزرعة دواجن ومنزل مكون من طابق واحد مجاور للمزرعة، في قرية خوالد أبوشوشة.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، بإشراف العميد هاني الأتربي، مدير الإدارة، بعدد من سيارات الإطفاء برئاسة النقيب علاء ديب، الى موقع البلاغ للتعامل الفورى مع الحريق.

وتبين أن الحريق اندلع فى مزرعة دواجن ومنزل مكون من طابق واحد مجاور لها، نتج عنه تلف بعض محتويات وأثاث المنزل، وأخشاب ومخلفات داخل المزرعة، وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق واخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.