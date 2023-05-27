حياة كريمة.. الكشف على 968 مواطنا خلال قافلة طبية بدشنا في قنا

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، و فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وتابع الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، فعاليات القافلة الطبية المجانية، و عمليات الكشف بالعيادات المختلفة، لتيسير عمل القافلة وتذليل أى عقبات.



وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا، إلى أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٩٦٨ مواطن فى ٦ تخصصات طبية بواقع " ٣٦٠ حالة طب أطفال، ٢٨٠ حالة أمراض باطنية ، ٢٠٥ حالة طب وجراحة العيون، ٥٠ حالة تنظيم الأسرة، ٤٣ حالة تنظيم الأسرة، ٣٠ حالة جراحة عامة"، فضلاً عن إجراء فحوصات معملية لـ ٤١ حالة.



وأضاف تاوضروس، بأنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقدم أيضاً خدمات توعية للمواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أنه جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و طرق الوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ١٠١ مواطناً.