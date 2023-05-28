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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا تواصل رفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً لسوء الأحوال الجوية

طقس متقلب
طقس متقلب

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لليوم الثاني علي التوالي، بجميع الوحدات المحلية و المديريات والهيئات الخدمية، تحسبا لموجة الطقس السيىء التى تشهدها محافظات الجمهورية واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق، وذلك بدءاً من صباح الأمس السبت وحتى مساء الثلاثاء المقبل الموافق 30 مايو الجارى، بناءا على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية، خاصة على وسط وجنوب الصعيد.

 

ووجه محافظ قنا، رؤساء المدن ومسئولى الأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من الآثار السلبية المحتملة، والتى قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.

 

 

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وشدد الداودى، على مراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع وإتخاذ كافة الاجراءات الوقائية خلال تلك الفترة.

 

و كلف محافظ قنا ، مديرية الصحة برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية، ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف للتعامل مع أى حالات طوارئ.

 

و أوضح الداودى، بأنه تم تكليف إدارة مرور قنا بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق، واستعداد فرق الطوارىء بجميع شركات المرافق.

 

و أضاف محافظ قنا ، بأن غرفة عمليات إدارة الأزمات الكوارث بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار اليوم، ومتصلة بشكل دائم مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، كما يتم التواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها.

 

وناشد الداودى، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر ، لاسيما قائدي السيارات على الطرق السريعة ، و ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة والإلتزام بالسرعات المقررة وإتباع تعليمات المرور ، وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء هبوب الرياح.

 

 

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