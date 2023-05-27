انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثانى بكليات جامعة جنوب الوادى

انطلقت صباح اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة جنوب الوادى، فى قنا والغردقة، وسط استعدادات مبكرة من الجامعة، لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الطلاب والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سير العملية الامتحانية.



وأجرى الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بلجان امتحانات الفصل الدراسي الثانى، للاطمئنان على مستوى الامتحانات وتأكيداً لحرص الجامعة على تذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب خلال أعمال الامتحانات.





وتفقد نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، أعمال الامتحانات بكلية التجارة، حيث يؤدى اليوم الامتحانات بكلية التجارة 5786 طالب وطالبة وبكلية الصيدلة 385 طالب وطالبة وكلية العلاج الطبيعي 392 طالب وطالبة.



وكان الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أعلن إنهاء الجامعة استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 / 2023م، حيث يؤدى أكثر من 60 ألف طالب وطالبة الامتحانات في 23 كلية ومعهدًا بمقر الجامعة بقنا وفرعها بالبحر الأحمر.

وأكد رئيس الجامعة، توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات مع تواجد اللجان الطبية في مختلف لجان الامتحانات لمتابعة الحالات المرضية أثناء الامتحانات وتجهيز سيارات إسعاف للحالات الحرجة مع إقامة لجان خاصة للحالات التي تتطلب ذلك.

وشدد غرباوي، على ضرورة تواجد أستاذ المادة داخل اللجان للرد على أي استفسارات بشأن أسئلة الامتحان، وعلى ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس في أيام الامتحانات بكلياتهم بصفة مستمرة.

