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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وضع حجر أساس مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا

وضع حجر أساس كورنيش
وضع حجر أساس كورنيش النيل

وضع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، حجر الأساس لمشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي بمدينة قنا، و الممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

 

 

رافقه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، والمهندس كمال محمود، وكيل وزارة الري بقنا، والمهندس محمد نصر، مدير عام البيئة ، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام التخطيط العمراني وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، وثابت أحمد إبراهيم، وكيل مديرية الإسكان والمدير التنفيذى للمشروع وعدد من القيادات التنفيذية.

 

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أوضح محافظ قنا ، بأن مشروع تطوير كورنيش النيل يتم تنفيذه على مساحة 79 ألف و 251 متر، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل، و يُعد أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه قنا، فضلاً عن أنه يعمل على إتاحة المزيد من أماكن الجذب السياحي بالمحافظة.

 

 

وأشار محافظ قنا ، إلى أنه تم الاستعانة بإستشارى متخصص لوضع تصميم الكورنيش، يتضمن عناصر جمالية لإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل، وسيضم أيضاً متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إدارى وحمامات عامة، بالإضافة إلى مراسى للسفن والمراكب الشراعية واللانشات.


و أضاف الداودى، بأن ذلك يأتى استمراراً لجهود المحافظة في خلق متنفسات للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.

 

ووجه محافظ قنا ، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروع للتأكيد على الشركة المنفذة بتطوير ورفع كفاءة وتجميل الموقع على أعلى مستوى لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي به، مشدداً على الإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع والالتزام بالجدول الزمني المحدد.

 

حجر أساس كورنيش قنا

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قنا صعيد مصر برنامج التنمية المحلية حجر الاساس مشروع تطوير كورنيش النيل الجذب السياحي

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