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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع موسع يبحث عن حلول لمشكلة الصرف الصناعي بمصانع السكر في قنا

اجتماع مصانع السكر
اجتماع مصانع السكر

ناقش اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، الإجراءات التي تتبع لمنع وصول الصرف الصناعى الخاص بمصانع السكر بمدن نجع حمادى و دشنا و قوص، إلى المجري المائى لنهر النيل، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وعمل المقايسات اللازمة لربط خطوط الصرف الصحى لهذه المصانع بشبكات الصرف الصحى الرئيسية التابعة للشركة، بالإضافة إلى تطوير محطات معالجة الصرف الصناعي بمصانع السكر والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام محافظة قنا ، لمناقشة وضع حلول جذرية لمشكلة الصرف الصناعي لمصانع تكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى و دشنا و قوص ومصنع الورق.

 

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حضر فعاليات الاجتماع، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، ومحمد نصر، مدير عام البيئة، كمال الجمل، مدير مديرية الرى، و الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، ورجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والحسين احمد على، مدير عام شئون البيئة، ومديرى العموم لمصانع تكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى و دشنا و قوص ومصنع الورق، ورؤساء مراكز ومدن نجع حمادى و دشنا و قوص وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


و أشار الداودى، إلى أن محافظة قنا تسعى دائماً لحماية نهر النيل من أي تلوث، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو منع الصرف الصناعى على طول مجرى نهر النيل.

 

كما ناقش محافظ قنا ، سرعة إجراءات تخصيص قطعة أرض لصالح مصنع الورق بنظام البيع أو حق الانتفاع لإقامة محطة معالجة صرف صناعى بنظام برك الأكسدة على مساحة 137 فدانًا، وغابة شجرية على مساحة 957 فدانًا بالظهير الصحراوي لقرية العليقات، لاستغلالها في تصريف مياه محطة الصرف.

 

و أوضح الداودى، بأن محافظة قنا سوف تقدم كافة التسهيلات اللازمة للانتهاء من تنفيذ المشروع في أسرع وقت، لاسيما أنه يعد مشروعاً قومياً يهدف إلى تحسين البيئة، والحفاظ على مياه النيل من التلوث.

 

 

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