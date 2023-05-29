قابيل وهابيل.. أخ ينهى حياة شقيقه لاختلافهما على الميراث بنجع حمادى

كشفت تحريات مباحث نجع حمادى شمال قنا ، تفاصيل جريمة مقتل موظف بطعنات قاتلة فى قرية السلامية، حيث تبين أن وراء الجريمة شقيق المجنى عليه.

و تبين أن خلافات نشبت بين المجنى عليه وشقيقه ، بسبب خلافات على الميراث، انتهت بطعنات قاتلة أودت بحياة المجنى عليه.

وكان اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع موظف بنجع عمران التابعة لقرية السلامية بمركز نجع حمادى.

و تبين مصرع علي أبو الحمد عبد الرازق 47 عاما، موظف، بسبب خلافات على الميراث مع أفراد من عائلته.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الجريمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.