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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قابيل وهابيل.. أخ ينهى حياة شقيقه لاختلافهما على الميراث بنجع حمادى

جثة
جثة

كشفت تحريات مباحث نجع حمادى شمال قنا ، تفاصيل جريمة مقتل موظف بطعنات قاتلة فى قرية السلامية، حيث تبين أن وراء الجريمة شقيق المجنى عليه.

و تبين أن خلافات نشبت بين المجنى عليه وشقيقه ، بسبب خلافات على الميراث، انتهت بطعنات قاتلة أودت بحياة المجنى عليه.

 

مقتل موظف بسبب خلافات على الميراث بنجع حمادي

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وكان اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع موظف بنجع عمران التابعة لقرية السلامية بمركز نجع حمادى.

و تبين مصرع علي أبو الحمد عبد الرازق 47 عاما، موظف، بسبب خلافات على الميراث مع أفراد من عائلته.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الجريمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

قنا السلامية مقتل موظف نجع حمادى الميراث مرفق اسعاف قنا مستشفى نجع حمادي

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