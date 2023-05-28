مقتل موظف بسبب خلافات على الميراث بنجع حمادي

لقي موظف مصرعه، بطعنات قاتلة، مساء اليوم الأحد، بسبب خلافات على الميراث بنجع حمادى، شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع موظف بنجع عمران التابعة لقرية السلامية بمركز نجع حمادى.

وتبين مصرع علي أبو الحمد عبد الرازق، 47 عاما، موظف، بسبب خلافات على الميراث مع أفراد من عائلته.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الجريمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

