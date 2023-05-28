خلافات على قطعة أرض زراعية.. مصرع عامل بطلقات نارية في قنا

لقي عامل مصرعه، بطلقات نارية، أطلقها عليه آخر بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بقرية أبودياب شرق التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع عامل، عقب إصابته بطلقات نارية فى قرية أبودياب شرق التابعة لمركز دشنا.

تبين مصرع فايز.أ.ح، عامل بطلقات نارية، وجهها لها آخر، بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض زراعية بناحية قرية أبودياب شرق.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى،لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف أجهزة الأمن بـ دشنا ، جهودها لضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.