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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول فريق للجمباز بقنا: تعلمنا اللعبة بمجهودات ذاتية ونسعى لنشرها فى الصعيد

أول فريق جمباز بقنا
أول فريق جمباز بقنا

 

الفيديوهات التعليمية كانت الطريق المتاح أمام أول فريق جمباز فى محافظة قنا ، حيث قررت فتاتين وشاب، خوض غمار تجربة جديدة مع لعبة ليس لها وجود فى محافظات الصعيد، وبعد فترة من التدريبات الذاتية استطاعوا احتراف " لعبة الجمباز"، بل و العمل كمدربين لنشر اللعبة بين الأطفال والفتيات فى قنا.

 

الطريق لاحتراف لعبة الجمباز ، لم يكن مفروشاً بالورود، فقد كان ومازال مليئاً بالكثير من العقبات، التى تنوعت ما بين جهل باللعبة ذاتها، وعدم إتاحة الفرصة بمراكز الشباب و الأندية للتدريب عليها، رغم انتشارها فى محافظات الوجه البحرى، ومشاركة لاعبوها فى مسابقات وبطولات دولية.

 

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الفريق الثلاثى، يسعى من خلال الملاعب والصالات الخاصة، لنشر لعبة الجمباز واعتمادها مثل بقية الألعاب التى وجدت لها مكاناً بالأندية ومراكز الشباب فى قنا خلال الفترة الأخيرة، وكلهم آمل أن تجد محاولاتهم استجابة واهتمام من قبل المسئولين القائمين على أمر الرياضة بالمحافظة.

 

لعبة نادرة فى الصعيد

 

قالت كابتن انجى كمال خليل، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، إن الجمباز لعبة مهارية، تعلم الثبات والتوازن والرشاقة، ومفيدة للبنات وخاصة من يمارسون ألعاب أخرى مثل الكاراتيه، حيث تعلم المرونة ومهارات لا يمكن أن تتحقق بدون الجمباز، لكنها لعبة نادرة فى الصعيد، لذلك علمت نفسى بنفسى قواعد و أساسيات اللعبة لعدم وجود كباتن أو مدربين فى قنا .

 

و أضافت خليل، حالياً أقوم بتمرين أكبر عدد ممكن من الأطفال لكى تنتشر لعبة الجمباز فى محافظة قنا والصعيد، وتتطور بشكل أفضل، فضلاً عن الحفاظ على المستوى الذى وصلت إليه من خلال التدريبات الذاتية.

 

تعلمتها من خلال الفيديوهات التعليمية

 

و قالت كابتن آيه على حسين، طالبة كلية التربية الرياضية ، محافظة قنا لايوجد بها كباتن أو أماكن  للتدريب على الجمباز مثل بقية المحافظات، لذلك دربت نفسى بنفسى، و أتمنى أن تنتشر اللعبة مثل بقية الألعاب خلال الفترة القادمة وتجد دعم من المؤسسات الحكومية، و أن يكون لها مدربين معتمدين.

 

و أضافت حسين، لعبة الجمباز ليست صعبة لكنها تحتاج تدريبات مستمرة و توازن مع عنصر السرعة والتحمل، كما أنها أكثر مرونة مع البنات من الأولاد، وليس بها ما يسىء للفتاة، كما يظن البعض، فهى مثل أى لعبة أخرى تحتاج لحركات خاصة.

 

أسعى للمشاركة فى بطولات جمهورية

 

فيما قال الكابتن محمود محمد عبدالرحيم، طالب بكلية التربية الرياضية، تعلمت الجمباز منذ ٩ سنوات، من خلال مشاهدة الفيديوهات التعليمية على الانترنت، إلى أن وصلت لمستوى مناسب، و أسعى باستمرار لتطوير مهاراتى وقدراتى فى اللعبة، حتى أتمكن من المشاركة فى بطولات ومسابقات على مستوى الجمهورية.

 

و أشار عبد الرحيم، إلى أن فكرة إنشاء أول فريق جمباز فى محافظة قنا ، جاءت بعد المشاركة بعروض رياضية في الجامعة، واتفق مع زملائه بالكلية على تكوين الفريق، لافتاً إلى أنهم دربوا أنفسهم جيداً من خلال الفيديوهات التعليمية، وبعدها اتجهوا لتدريب الأطفال لسهولة إعدادهم وتأهيلهم لاحتراف اللعبة.

 

 

فريق جمباز قنا

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