تعليم نجع حمادى يكرم الفائزين بالمركز الأول جمهوريا بمسابقة"الفنون البيئية"للتربية الموسيقية

كرم أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية شمال قنا، اليوم الأحد، الطلاب الفائزين بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة " الفنون البيئية" للتربية الموسيقية للعام 2022/2023، بحضور موجهي التربية الموسيقية، وعدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات المكرمين.

وقالت سوزي عادل حافظ، موجه أول التربية الموسيقية بإدارة نجع حمادى التعليمية، إن المسابقة جرت فعالياتها تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر عبد الحميد زيان، مدير عام الشؤون التنفيذية، وريم عفت، موجه عام التربية الموسيقية بالمديرية، ومتابعة أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، ووجيه فوزي موسى، موجه التربية الموسيقية بنجع حمادى.



وضمت قائمة الطلاب والطالبات المكرمين شملت كلا من الطالب فادي عماد رفعت " عازف" والطالبات " أغابي يوحنا، يوستينا صفوت، أشرقت راجح صابر، سلمي محمود عبد الراضى، آية أيمن عبد الناصر، هنا محمود أحمد، رباب أنور محمد الصغير، إيربن عصام جرجس".



كما شملت قائمة المكرمين، مديحة محمد حسن، مدير إدارة مدرسة الشهيدة ميار أبو السعود الإعدادية بنات بنجع حمادى، الحائزة علي المركز الأول جمهوريا في مسابقة " الفنون البيئية" للتربية الموسيقية للعام 2022/2023، وسوزي عادل حافظ، موجه أول التربية الموسيقية بنجع حمادى.

كما تضمنت كل من: سحر لحظي معلمة التربية الموسيقية المشرفة علي الطالبات الفائزات في المسابقة، ووجيه فوزي موسى، موجه التربية الموسيقية بنجع حمادي، وبترو صلاح، عضو المكتب الفني لتوجيه التربية الموسيقية.