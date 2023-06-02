أخبار التكنولوجيا|أغنى رجل على وجه الأرض.. إيلون ماسك يستعيد لقبه مرة أخرى.. ماكينة أخبار كاذبة.. OpenAI تحاول علاج "هلوسة" أدوات الذكاء الاصطناعي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بدأت تنتشر شائعات حول مواصفات سلسلة S الرائدة القادمة من سامسونج، وتقول تقارير إخبارية أن طراز جالاكسي Galaxy S24 Ultra سيحصل على ترقية كبيرة للكاميرا من خلال تقديم تقريب بصري 5x.

استعاد الملياردير "إيلون ماسك" المالك لتويتر والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لقبه كأغنى رجل في العالم مرة أخرى ، وفقًا للأرقام المحدثة لمؤشر بلومبرج للمليارديرات يوم الخميس.

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" أنها تتولى أهمية قصوى لعلاج حالة الهلوسة التي تنتاب نماذج الذكاء الاصطناعي ، بأسلوب حديث لإعادة تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كشفت "موتورولا"، العلامة التجارية المملوكة لشركة "لينوفو" Lenovo عن هاتف قابل للطي صدفي، أي أنه من نوع Flip بسعر معقول، ويحمل الاسم التجاري Motorola Razr 40. يحتوي هذا الجهاز على مواصفات متوسطة المدى تناسب الطبقة المتوسطة

طرحت شركة تلكاست Teclast الصينية في فبراير الماضي جهازها اللوحي الصغير طراز P25T ، حجم شاشة 10 بوصات بسعر أقل من 100 دولار وهي الآن تتوسع في التشكيلة من خلال كشفها النقاب عن جهاز لوحي جديد Teclast T40S ، الذي يأتي مع شاشة 2K IPS وبسعر أقل من 200 دولار.

غالبا ما تكون الإعلانات التي تظهر فجأة وأنت تتصفح صفحات الويب ليس فقط غير مرغوب فيها بل أيضا مزعجة ومشتتة وأحيانًا يمكن أن تعرض خصوصيتك للخطر.