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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|أغنى رجل على وجه الأرض.. إيلون ماسك يستعيد لقبه مرة أخرى.. ماكينة أخبار كاذبة.. OpenAI تحاول علاج "هلوسة" أدوات الذكاء الاصطناعي

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

عدسة تقريب بصري 5x.. سامسونج تستعد لطرح Galaxy S24 Ultra بإمكانيات رائدة

بدأت تنتشر شائعات حول مواصفات سلسلة S الرائدة القادمة من  سامسونج، وتقول تقارير إخبارية أن طراز جالاكسي  Galaxy S24 Ultra سيحصل على ترقية كبيرة للكاميرا من خلال تقديم تقريب بصري 5x.

 

أغنى رجل على وجه الأرض.. إيلون ماسك يستعيد لقبه مرة أخرى

استعاد الملياردير "إيلون ماسك" المالك لتويتر والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لقبه كأغنى رجل في العالم مرة أخرى ، وفقًا للأرقام المحدثة لمؤشر بلومبرج للمليارديرات يوم الخميس.

 

ماكينة أخبار كاذبة.. OpenAI تحاول علاج "هلوسة" أدوات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" أنها تتولى أهمية قصوى لعلاج حالة الهلوسة التي تنتاب نماذج الذكاء الاصطناعي ، بأسلوب حديث لإعادة تدريب أدوات  الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 

مناسب للطبقة المتوسطة.. موتورولا تطرح Razr 40 القابل للطي رسميا

كشفت "موتورولا"، العلامة التجارية المملوكة لشركة "لينوفو" Lenovo عن هاتف قابل للطي صدفي، أي أنه من نوع Flip بسعر معقول، ويحمل الاسم التجاري Motorola Razr 40. يحتوي هذا الجهاز على مواصفات متوسطة المدى تناسب الطبقة المتوسطة

 

16GB رام.. Teclast تطلق جهاز لوحي جديد من الفئة المتوسطة

طرحت شركة تلكاست  Teclast  الصينية في فبراير الماضي جهازها اللوحي الصغير طراز P25T ، حجم شاشة 10 بوصات بسعر أقل من 100 دولار وهي الآن تتوسع في التشكيلة من خلال كشفها النقاب عن جهاز لوحي جديد Teclast T40S ، الذي يأتي مع شاشة  2K IPS وبسعر أقل من 200 دولار.

 

بخطوات بسيطة.. إزاي تعمل حظر للإعلانات على أجهزة أندرويد

غالبا ما تكون الإعلانات التي تظهر فجأة وأنت تتصفح صفحات الويب ليس فقط غير مرغوب فيها بل أيضا مزعجة ومشتتة وأحيانًا يمكن أن تعرض خصوصيتك للخطر.

سامسونج إيلون ماسك OpenAI الذكاء الاصطناعي موتورولا أندرويد

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