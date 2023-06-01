سامسونج تستعد لإطلاق أفضل تابلت أندرويد في العالم .. تفاصيل

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق أفضل أجهزة تابلت تعمل بنظام أندرويد في العالم خلال الفترة المقبلة، حيث تتميز الأجهزة بعدد من المواصفات الجبارة التي تجعلها تنافس أجهزة آبل اللوحية.

وبحسب موقع GSMArena فإن سامسونج تستعد لإطلاق أجهزة تابلت Samsung Galaxy Tab S9 والتي تتكون من 3 أجهزة مختلفة: النسخة الأساسية Galaxy Tab S9 و النسخة المتوسطة Galaxy Tab S9 Plus، والنسخة الأكثر تميزا Galaxy Tab S9 Ultra .

ومن المتوقع أن جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra هو المرشح لأن يكون أفضل جهاز تابلت يعمل بنظام أندرويد في العالم خلال الفترة المقبلة، حيث سيعمل مع معالج Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو أقوى معالج لهواتف الأندرويد في الوقت الحالي، مع نظام التشغيل Android 13.

وسيوفر جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra سعة 8 و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع ذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجا بايت، مع بطارية ضخمة لم يتم الكشف عن سعتها تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات.

ومن المرجح أن تطلق سامسونج سلسلة أجهزتها اللوحية Galaxy Tab S9 ضمن حدث عالمي كبير في أواخر شهر يوليو، إلى جانب هواتف Galaxy Z Fold5 و Flip5 القابلة للطي وسلسلة الساعات الذكية Galaxy Watch6.