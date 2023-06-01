وصل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إلى بكين، هذا الصباح في أول زيارة له للبلاد منذ ثلاث سنوات (منذ ما قبل وباء كورونا)، والتقى بوزير خارجية البلاد تشين جانج في العاصمة الصينية، مع مجموعة من كبار المسؤولين الصينيين وروبن تسنغ يو تشون مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تصنيع البطاريات CATL.

إيلون ماسك يلتقي وزير الخارجية الصيني ويعيد تأكيد التزام تسلا تجاه بلاده

إلى جانب لقاء كبار المسؤولين وقادة الأعمال الصينيين، يخطط ماسك لزيارة مصنع تسلا في شنجهاي ، حسبما أفادت بلومبرج نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

قال وزير الخارجية الصيني تشين جانج خلال الاجتماع مع إيلون ماسك، إن الصين ستخلق بيئة أعمال موجهة نحو السوق أفضل للشركات من جميع البلدان، بما في ذلك تسلا.

وأضاف الوزير أن الصين ستواصل بثبات تعزيز الانفتاح رفيع المستوى وستسعى جاهدة لخلق بيئة أعمال دولية أفضل ، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ يوم الثلاثاء في بكين "ترحب الصين بالسيد موسك وغيره من قادة مجتمع الأعمال من أجل فهم أفضل للصين وتعزيز التعاون متبادل المنفعة".

وأضافت: "نود أن نرى مستثمرين أجانب يعملون في الصين، ويستكشفون السوق الصينية ويشاركون في أرباح تنمية الصين".

وبحسب ما ورد قال ماسك إن مصالح الصين والولايات المتحدة متشابكة، وفقًا لبيان حكومي ، استشهد أيضًا بقوله إن تسلا تعارض الانفصال عن الصين ومستعدة لمواصلة التوسع في البلاد.

وفقًا لـ Bloomberg ، يسعى ماسك أيضًا إلى مقابلة رئيس الوزراء الصيني لي تشانج لمناقشة تكنولوجيا القيادة الآلية التي تسعى تسلا إلى إدخالها في الصين، ولم يتم تأكيد لقاء بين ماسك ورئيس الوزراء بعد.

تأتي زيارة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إلى الصين حيث يقال إن الشركة تقترب من المراحل النهائية قبل بدء الإنتاج التجريبي للطراز 3 الذي تم تجديده في شنجهاي في محاولة للتنافس بشكل أكثر فعالية مع المنافسين الصينيين.

استحوذ مصنع تسلا جيجافاكتوري في شنجهاي التابع لشركة تسلا على أكثر من نصف إنتاج الشركة العالمي في عام 2022 ، ويمكنه الآن بناء ما يصل إلى 1.1 مليون سيارة سنويًا، ساهمت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الأمريكية بنحو ربع إجمالي قيمة إنتاج السيارات في شنجهاي العام الماضي.

تعهدت السلطات المحلية في شنجهاي في وقت سابق من هذا الشهر بمواصلة تطوير العلاقات مع تسلا من خلال القيادة الذاتية ووحدات الروبوت.

تأتي زيارة ماسك للصين في وقت كانت فيه العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في أدنى مستوياتها منذ عام 1972 ، عندما ساعدت زيارة الرئيس السابق ريتشارد نيكسون إلى بكين على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.