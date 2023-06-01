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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

آخرهم مارك زوكربيرج.. تعرف على ثروات أغنى 10 رجال في العالم

آخرهم مارك زوكربيرج..
آخرهم مارك زوكربيرج.. تعرف على ثروات أغنى 10 رجال في العالم

بعد تصدر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، رئيس شركتي تسلا و"تويتر" قائمة أغنى 10 رجال في العالم بعد غيابه عنها في ديسمبر 2022، حيث سبقه رجل الأعمال الفرنسي، بيرنار أرنو، في ترتيب القائمة، نستعرض لكم في هذا التقرير قائمة أغنى أثرياء العالم، وفقا لمؤشر “بلومبرج” الاقتصادي.

أغنى 10 رجال في العالم ومجمل ثروتهم: 

1- الأمريكي إيلون ماسك: ثروته تقدر بـ 192 مليار دولار.

2- الفرنسي برنارد أرنو: تبلغ ثروته 187 مليار دولار.

3- الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس "أمازون" عملاق التجارة الإلكترونية: ثروته 144 مليار دولار.

4- الأمريكي بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت: ثروته 125 مليار دولار.

5- لاري إليسون، أكبر مساهم في Oracle لقواعد البيانات، وصاحب حصة في تسلا: ثروته 118 مليار دولار.

6-  ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق لمايكروسوفت: ثروته 114 مليار دولار.

7-وارن بافيت، مستثمر الأسهم الشهير ورئيس شركة بيركشير هاثاواي: ثروته 112 مليارات دولار.

8-الأمريكي لاري بايج،  أحد مؤسسي Alphabet الشركة القابضة لـ Google: ثروته 111 مليار دولار. 

9-الأمريكي سيرجي برين، الذي أسس مع لاري بيج شركة جوجل (ألفابت): ثروته 106 مليار دولار. 

10- الأمريكي مارك زوكربيرج، مؤسس شركة فيسبوك أحد أكبر تطبيقات التواصل الاجتماعي عالميا: ثروته 96.5 مليار دولار. 

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