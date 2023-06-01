إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم .. كم تبلغ ثروته؟

أطاح بالفرنسي برنارد أرنو

بعد شهور من التنافس على لقب “أغني رجل في العالم” استعاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رئيس شركتي تسلا وتويتر مكانته كأغنى ملياردير في العالم.

وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، أصبحت ثروة إيلون ماسك 192 مليار دولار حيث استفاد من ارتفاع سهم شركة تسلا مؤخرا لتصبح قيمتها السوقية نحو 646.4 مليار دولار.

أغنى رجل في العالم

ويطيح إيلون ماسك بذلك بقطب السلع الفاخرة الملياردير الفرنسي برنارد أرنو الذي تبلغ ثروته 187 مليار دولار بعد أن هبطت أسهم شركته بنسبة 2.7٪ في سهم إل في إم إتش، الأربعاء.

وقد تصدر "ماسك" قائمة أثرياء العالم في يناير 2021 مع ارتفاع القيمة السوقية للشركة ومن ثم فقد تلك الصدارة في ديسمبر 2022 لصالح بيرنار أرنو رجل الأعمال الفرنسي.

إيلون ماسك أغني الأثرياء

وغادر إيلوان ماسك شانغهاي، يوم الخميس، في رحلة استغرقت يومين والتقى خلالها كبار مسؤولي الحكومة الصينية ، بمن فيهم نائب رئيس مجلس الدولة الأعلى رتبة.

وكانت هذه أول رحلة لماسك إلى الصين منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وذكرت وزارة الخارجية أن الملياردير لديه مصالح تجارية واسعة في البلاد موجها حديثه لـ وزير الخارجية تشين جانج، الثلاثاء الماضي، أن شركته "مستعدة لمواصلة توسيع أعمالها في الصين التي تعد ثاني أكبر سوق لصناعة السيارات وموطن لأكبر مركز إنتاج لها.

أظهر مقطع الفيديو الذي أصدرته شركة Tesla ماسك محاطا بمئات الموظفين بمن فيهم توم تشو، رئيس التصنيع حيث يشيد بالموظفين "لتجاوزهم الكثير من الصعوبات والتحديات" مشيرا بعلامة القلب بيديه.