إيلون ماسك يفقد لقب أغنى رجل بالعالم.. نجوم على قائمة المليارديرات 2023

في مفاجأة من العيار الثقيل، تم إقصاء الملياردير الأمريكي «إيلون ماسك» من صدارة قائمة المليارديرات السنوية لـ فوربس بعد قراره شراء شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار ليفقد لقب أغنى ملياردير في العالم.

ويحتل إيلون ماسك اليوم المركز الثاني كـ أغنى رجل في العالم، حيث سقط أمام الملياردير «برنارد أرنو» رئيس مجلس إدارة عملاق السلع الفاخرة الفرنسية LVMH، التي تمتلك علامات تجارية مثل Louis Vuitton و Christian Dior و Tiffany & Co.

كان الاثنان يتداولان المراكز في قائمة المليارديرات اليومية على مدار الأشهر القليلة الماضية، لكن أرنو حل محل إيلون ماسك بعد أن نمت ثروته الصافية أكثر من 50 مليار دولار إلى 211 مليار دولار.

انخفاض عدد المليارديرات في العالم

انخفض عدد المليارديرات في العالم إلى 2640 هذا العام مقارنة بـ 2688 في العام الماضي، لكن أغنى الأشخاص لا يزالون يصلون إلى 12.2 تريليون دولار (مقابل 12.7 مليون دولار في العام الماضي) وفقًا لمجلة فوربس المليارديرات 2023.

في مكان آخر على قائمة العشرة الأوائل، هناك أمثال الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي «وارن بافيت» البالغ من العمر 92 عامًا، ومؤسس عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت «بيل جيتس» والرئيس التنفيذي لشركة أمازون «جيف بيزوس».

بافيت الذي احتل المركز الخامس في قائمة هذا العام، لم ينتقل إلى مرتبة العام الماضي، لكن صافي ثروته انخفض من 118 مليار دولار إلى 106 مليار دولار.

في غضون ذلك، انتقل جيتس من المرتبة الرابعة العام الماضي إلى المرتبة السادسة هذا العام، وانخفضت ثروته من 129 مليار دولار إلى 104 مليار دولار.

انتقل بيزوس من المركز الثاني العام الماضي إلى الثالث هذا العام، بعد أن تجاوزه ماسك، وانخفض صافي ثروته من 171 مليار دولار إلى 114 مليار دولار.

أحدث المليارديرات على قائمة فوربس

أحدث إضافة إلى قائمة الخمسين الأولى هو الملياردير النمساوي «مارك ماتشيتز» البالغ من العمر 30 عامًا، بقيمة 34.7 مليار دولار، الذي ورث والده ديتريش ماتيشيتز صاحب شركة ريد بول.

يأتي المليارديرات البالغ عددهم 2640 مليارديرا على طبعة فوربس لعام 2023 من 77 دولة حول العالم، ارتفاعا من 75 العام الماضي بعد دخول مليارديرات بنما وأرمينيا.

ينضم إلى القائمة ستانلي موتا وهو مستثمر بنمي تضم محفظته من شركات أمريكا اللاتينية البنك البنمي Banco General، وكذلك روبن فاردانيان، المصرفي والسياسي الاستثماري الأرميني الذي جمع ثروته في روسيا خلال التسعينيات (والذي تخلى العام الماضي عن لغته الروسية).

دول المليارديرات في العالم

تحافظ الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى على لقبها كموطن لأكبر عدد من المليارديرات، عند 735 مليارديرًا، نفس العدد في العام الماضي.

على الرغم من أن ما يقرب من 50 أمريكيًا، بما في ذلك «كاني ويست» و«سام بانكمان-فرايد»، قد انخفضت مراكزهم وبعضهم على وشك فقدانها، انضم أكثر من 60 مواطنًا أمريكيًا إلى صفوف المليارديرات لأول مرة هذا العام، بما في ذلك ليبرون جيمس وجيمي بافيت.

جيمس هو أول لاعب نشط في الدوري الاميركي للمحترفين يصبح مليارديرًا وحصل على ما يزيد عن 900 مليون دولار خارج الملعب من المشاريع التجارية وصفقات التأييد مع أمثال PepsiCo و Walmart وراعيته مدى الحياة Nike.

أشهر النجوم على قائمة فوربس المليارديرات

في غضون ذلك حوّل المغني وكاتب الأغاني بافيت أغنيته الكلاسيكية "مارجريتافيل" عام 1977 إلى إمبراطورية مارجريتافيل القابضة، إذ يمتلك الآن 28٪ من الأسهم تقدر قيمتها بـ 180 مليون دولار.

بدأت شركة مارجريتافيل التي أسسها بافيت عام 1985 في تقديم المنتجعات والمطاعم والإسكان وغير ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، كانت ريهانا، جاي زي، وكيم كارداشيان هم أشهر النجوم على قائمة فوربس للمليارديرات ، في حين تم إدراج مؤسس Gym Shark Ben Francis كأصغر ملياردير في المملكة المتحدة بقيمة صافية قدرها 1.2 مليار دولار.