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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

معلومات مثيرة..

عامل نظافة.. بدايات لن تصدقها للملياردير «إيلون ماسك» أغنى رجل في العالم

إيلون ماسك
إيلون ماسك

انتشرت بعض المعلومات المثيرة عن الملياردير الشهير «إيلون ماسك»، والتي فتحت الباب أمام البحث عن بداياته الملهمة والوظائف التي شغلها قبل أن يصبح أغنى رجل في العالم.

 

كانت حياة «إيلون ماسك» شاقة قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX وحتى أصبح أغنى رجل في العالم.

 

أغرب الوظائف التي شغلها الملياردير إيلون ماسك

في سن 17 عاما، غادر ماسك منزله في جنوب إفريقيا حيث ولد وتوجه إلى كندا مسقط رأس والدته، وهناك مكث مع ابن خاله، واضطر للعمل في مزرعته لكسب لقمة العيش.

 

في البداية، عمل ماسك في مزرعة ابن عمه في فالديك، ساسكاتشوان (وهي قرية كان عدد سكانها أقل من 300 شخص)، حيث كان يعتني بالخضروات ويجرف صناديق الحبوب، وفقًا لكتابه.

ثم تعلم ماسك قطع الأخشاب بالمنشار في فانكوفر بـ كولومبيا البريطانية، وتولى الملياردير الحالي أصعب وظيفة في حياته وكانت عامل نظافة في غرفة المرجل داخل مطحنة الخشب.

 

مقابل 18 دولارًا في الساعة، كان عليه ارتداء بدلة الأمان ثم القفز عبر هذا النفق الصغير الذي بالكاد يمكنه احتواء جسده، وهناك يعمل على جرف المرجل، وإزالة الرمال واللزوجة وغيرها من البقايا التي لا تزال ساخنة، وكان عليه أن يجرفها من خلال نفس الفتحة التي دخل من خلالها.

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