إيلون ماسك يحارب الأخبار الكاذبة بخاصية جديدة في تويتر

في محاولة من إيلون ماسك لمحارية الأخبار المضللة، أعلنت إدارة تويتر Twitter عن الإطلاق التجريبي لميزة جديدة تسمى "Notes on Media"، وهي خاصية تعمل على تمكين المستخدمين من التفاعل مع أي خبر من خلال السماح لهم بإرفاق ملاحظات كتابية عليه أو التعليق بالصور ، وتوفير سياق إضافي وإبراز التلاعبات المحتملة أو عدم الدقة في معلومات اي خبر.

Twitter

ووفقا لتقرير موقع gizmochina الميزة متاحة الآن للتغريدات النصية، ولكنها ستتوسع لتشمل الصور ومقاطع الفيديو قريبًا، وتأتي هذه الإضافة في الوقت الذي بدأت تستنشر فيه الأخبار المفبركة بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي وانتشار صور لمشاهير ورجال أعمال كلها صنعت بواسطة هذه التقنية الجديدة التي قلبت العالم رأسا على عقب.

وأصبح التمييز بين الأخبار والصور الحقيقية والمضللة تحديًا كبيرا وآخذ في الازدياد، لذلك تهدف ميزة تويتر مع إضافة خاصية التعليق على الأخبار والصور إلى معالجة هذه المشكلة من خلال تزويد المستخدمين بقوة عظمى للتعليق على الوسائط المنشورة وتنبيه القراء إلى المعلومات المضللة المحتملة.

وتعمل ميزة Notes on Media عن طريق عرض الملاحظات المرفقة تلقائيًا على الصور المطابقة لبعضها، فإذا نشر أحدهم صورة مزيفة لدونالد ترامب مصنوعة بواسطة الذكاء الاصطناعي، سيتم التعليق عليها بأنها مزيفة، وإذا قام شخص آخر في حساب آخر على تويتر بنشر نفس الصورة المفبركة ستكون عليها كل ملحقات وملاحظات الصورة الأولى، أي أنها مزيفة أيضا.

Twitter

هذا يعني أنه إذا تم وضع علامة على صورة على أنها ربما تكون مضللة ، فستكون الملاحظة مرئية للمستخدمين الذين يصادفون صورًا مماثلة. تدعم هذه الميزة حاليًا التغريدات التي تحتوي على صور فردية ، لكن Twitter يعمل بمنتهى النشاط لتوسيعها لتشمل مقاطع الفيديو والتغريدات مع صور أو مقاطع فيديو متعددة.

هذه الميزة ما زالت في مهدها وفي المرحلة الاختبارية، طوال المرحلة التجريبية ، سيراقب تويتر عن كثب ردود الأفعال عليها وكيفية استخدام المستخدمين لميزة الملاحظات كما أنه سيجمع الآراء المجتمعية حولها مما يسمح لتويتر بتطويرها مستقبلا بشكل أفضل مع إعادة ضبط وظائف الميزة استنادًا إلى الاستخدام الفعلي وإدخال المستخدم.

يعترف تويتر بأن التنفيذ الأولي للخاصية الجديدة يعطي الأولوية للدقة مع تفعيله على الصور، وعلى الرغم من أن الخوارزمية قد لا تحدد الصور المطابقة بدقة، فإن Twitter يهدف إلى توسيع التغطية مع تجنب التطابقات الخاطئة، مع ضمان سلوك نهج يجمع ويوازن بين الدقة والشمولية ، مما يخلق أداة أكثر موثوقية ومفيدة لمكافحة الوسائط المضللة.