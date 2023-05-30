حصد آلاف المشاهدات.. طفلة يمنية تثير عاطفة رواد السوشيال ميديا بمقطع فيديو

أثارت طفلة يمنية، لم تبلغ من العمر سوى بضع سنوات وتسمي فطوم الصنوي، الكثير من الجدل بمقطع فيديو تم نشره على تويتر .

وخطف مقطع الفيديو ، قلوب آلاف اليمنيين خلال الساعات الماضية، فهو لم يتعدى مدته الثواني المعدودة، وقالت عبر الفيديو: “ البسة أكلت العصفورات”.

وطلبت الطفلة والدموع تنهمر على وجها، وصوتها يختنق، قائلة: إبعد تلك الهرة الشريرة عن المنزل وعليك التخلص منها بأسرع وقت.

وذلك بسبب التهام القطة للعصافير الصغيرة التي كانت الطفلة تلعب معها، مما سبب للطفلة الصغيرة الكثير من الحزن لتتصل بشقيقها عمر تشكو إليه ما فعلته القطة.



وقد أثارت كلمات الطفلة الصغيرة موجة واسعة من التعاطف لرواد السوشيال ، وذلك لظهور شقيقها لاحقا ، وذلك في مقطع ثانٍ وهو يقوم بإهدائها لمجموعة من الهدايا والعصافير بدلا من تلك التي التهمتها القطة ، ليتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مع المقطع وأشادوا بتصرف أخيها .