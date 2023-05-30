عبر تويتر.. فيديو يثير الجدل للعثور على جثة جرفتها سيول الأردن

بعد السيول التي ضربت مدينة الأردن واستمرت إلى حوالي أكثر من 24 ساعة قد أعلنت عمليات البحث المعقدة العثور على جثة طفل يبلغ من العمر حوالي 13 عاماً وقد جرفته السيول والتي قامت بضرب مناطق متفرقة من البلاد.

وقد تم العثور على الطفل يوسف البلوي الذي كان يعمل في رعي الأغنام وقد جرفته تيارات المياه من منطقة أبو الزيغان وذلك بلواء الهاشمية وذلك بمحافظة الزرقاء، وهو متوفى وذلك داخل مجرى السيل وذلك بمحافظة الزرقاء في شرق العاصمة عمّان، وقد تجاوزن منطقة البحث الأربعين كيلومتراً.

وذلك بعدما تأثرت الأردن بحالة عدم الاستقرار الجوي والتي تخللها أمطار غزيره ، ما أدى إلى تشكل السيول في مختلف المناطق.