عدسة تقريب بصري 5x.. سامسونج تستعد لطرح Galaxy S24 Ultra بإمكانيات رائدة

بدأت تنتشر شائعات حول مواصفات سلسلة S الرائدة القادمة من سامسونج، وتقول تقارير إخبارية أن طراز جالاكسي Galaxy S24 Ultra سيحصل على ترقية كبيرة للكاميرا من خلال تقديم تقريب بصري 5x.

وفقا لتقرير موقع gizmochina لتحقيق هذه الترقيات على كاميرا سامسونج جالاكسي إس 24 ألترا، يُقال إن شركة Samsung تفكر في التخلص من مستشعر التقريب 3x الحالي ، والذي يتم إقرانه حاليًا بعدسة زووم منظار "بيريسكوب" 10x. ستمثل هذه الخطوة خروجًا عن إعداد كاميرات التكبير المزدوجة التي قدمت منذ طراز Galaxy S21 Ultra ومن المحتمل أن تكون خطوة إعداد التقريب البصري 5x يمهد الطريق لنظام تكبير أكثر تقدمًا.

Galaxy S23 Ultra

على مدار السنوات القليلة الماضية اتجهت سامسونج بكل لوقة لترقية إعدادات الكاميرا في هواتفها الذكية من الفئة S وهو الأمر الذي نال إعجاب واستحسان قطاع كبير من المستهلكين خاصة محبي التصوير.

على سبيل المثال ، قدم طراز Galaxy S20 Ultra كاميرا زووم رقمية 100x رائدة في ذلك الوقت، بفضل عدستها المقربة بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 4x. بعد ذلك ، طرحت سامسونج Galaxy Note 20 Ultra بعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل قادرة على تقريب بصري 5x وزوم مساحة 50x مثير للإعجاب.

في الأجهزة من الجيل التالي الأحدث من أمثال موديلات Galaxy S21 Ultra و Galaxy S22 Ultra و Galaxy S23 Ultra ، زودت Samsung أجهزتها بجهازي استشعار تقريب ، كل منهما قادر على دقة 10 ميجابكسل. سمح هذا الإعداد بزوم بصري 3x و 10x باستخدام كل عدسة ، بينما تم تحديد الحد الأقصى لتكبير الفضاء عند 100x حتى إصدار S23 Ultra الحالي.

تكهنت الشائعات أن الشركة ستقدم لعملائها Galaxy S24 Ultra مع مستشعر تقريب جديد مع زوم متغير ، يحتمل أن يشتمل على إعداد ثلاثي الكاميرات. ومع ذلك ، تشير التقارير الأخرى إلى أن Samsung قد غيرت خططها وقررت الحفاظ على التكوين الحالي للكاميرا لجهاز Galaxy S24 Ultra.

يمثل التضمين المحتمل لكاميرا زووم بصري 5x في Galaxy S24 Ultra تطورًا كبيرا لعشاق التصوير الفوتوغرافي ومحبي العلامة التجارية، مع استمرار سامسونج في دفع حدود تكنولوجيا كاميرا الهاتف الذكي إلى آفاق جديدة، من المتوقع أن يوفر الجهاز الرائد القادم إمكانات تكبير مذهلة ، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط أدق التفاصيل في الصورة بوضوح مبهر حتى من بعيد.