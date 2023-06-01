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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض على أفضل موبايل سامسونج لمحدودي الدخل .. والسعر 3100 جنيه فقط

عرض على أفضل موبايل
عرض على أفضل موبايل سامسونج لمحدودي الدخل..بسعر 3100 جنيه فق

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر مايو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف سامسونج  Samsung Galaxy M04 موقع أمازون الهند ، ليصل سعره سعره بعد الخصم إلى 8499 روبية هندية (أي ما يعادل 3100 جنيه مصري تقريبا).

عرض على أفضل موبايل سامسونج لمحدودي الدخل..بسعر 3100 جنيه فقط

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy M04

 

جاء هاتف سامسونج Samsung Galaxy M04 بشاشة قياس 6.5 بوصة عالية الدقة من نوع + LCD.

ويعمل هاتف سامسونج Samsung Galaxy M04 بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية Helio P35 SoC ، مقترنا بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت و 128 جيجابايت، و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، قابلة للتوسعة حتى 8 جيجابايت رام.

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ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وتدعم سامسونج الهاتف بـ 4 سنوات من التحديثات الأمنية و "ترقيات مرتين لنظام التشغيل" للهاتف.

ويحتوي هاتف سامسونج على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن بقوة 15 وات. 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy M04 ،  كاميرا ثلاثية، تشتمل كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل، و كاميرا مزدوجة في الخلف تشتمل على كاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل.

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