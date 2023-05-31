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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة مهمة جدا لأصحاب هواتف وأجهزة سامسونج

مفاجأة مهمة جدا لأصحاب
مفاجأة مهمة جدا لأصحاب هواتف وأجهزة سامسونج

أطلقت شركة سامسونج Samsung رسميًا برنامج الإصلاح الذاتي في كوريا الجنوبية والذي يغطي الهواتف الذكية وأجهزة اللابتوب وإصلاحات التلفزيون.  

بحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، سيتمكن المستخدمون من طلب قطع الغيار والأدوات للإصلاحات الذاتية التي تغطي سلسلة هواتف Galaxy S20 و Galaxy S21 و Galaxy S22.  

يغطي البرنامج أجزاء الشاشة والغطاء الخلفي ومنفذ الشحن والأدوات المطلوبة لإكمال الإصلاح.  من المتوقع أن تضيف سامسونج دعمًا لمزيد من الأجهزة في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتمكن المستخدمون من طلب قطع غيار لأجهزة اللابتوب Galaxy Book Pro بقياس 15.6 بوصة بالإضافة إلى 3 طرازات تلفزيونية من سلسلة UN32N4000.

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تشمل إصلاحات اللابتوب الشاشة ولوحة اللمس وبصمة الإصبع / زر الباور والعلبة الأمامية والعلبة الخلفية وعناصر مطاطية.  ستوفر سامسونج كوريا الجنوبية أدلة الإصلاح ومقاطع الفيديو الرسمية لكل إصلاح مدعوم عبر موقعها الرسمي على الويب.

بعد إصلاح الهاتف الذكي ، سيتمكن المستخدمون من إجراء تشخيص ذاتي داخل تطبيق Samsung Members لتقييم إصلاحهم.  سيتمكن المستخدمون من إعادة أجزائهم المستخدمة إلى سامسونج لاسترداد جزء منها والتخلص الآمن منها.

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