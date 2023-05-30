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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم يصل إلى 8300 جنيه على موبايلات سامسونج و iPhone

خصم يصل إلى 8300
خصم يصل إلى 8300 جنيه على موبايلات سامسونج و iPhone

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر مايو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف آيفون الأحدث iPhone 14 Pro Max في موقع أمازون ألمانيا، وتقدر قيمة التخفيض ب 250 يورو (أي ما يعادل 8300 جنيه مصري ) سعره بعد الخصم إلى 1200 يورو.

كما يوجد عرض على هاتف سامسونج الأحدث Samsung Galaxy S23 Ultra في موقع أمازون أمريكا، وتقدر قيمة التخفيض ب 225 دولار أمريكي (أي ما يعادل 7000 جنيه مصري تقريبا ) سعره بعد الخصم إلى 975 دولار أمريكي.

 

مواصفات هاتف iPhone 14 Pro Max

 

يأتى هاتف iPhone 14 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بدقة 1242 × 2688، ومحمية بطبقة قوية من السيراميك ضد الخدش، وبدون أى حواف، وتعمل الشاشة بمجرد النظر إليها، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بفضل ميزة IP68 .

يقدم هاتف iPhone 14 Pro Max كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 عدسة، والثانية بزاوية عريضة ultra wide بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة كاميرا telephoto بفتحة عدسة f/2.8، بدقة فيديو 4K، وفلاش LED قوي مزدوج، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.9، بدقة تصوير فيديو 4K أيضا.

يعمل هاتف iPhone 14 Pro Max الجديد بمعالج قوى Apple A16 Bionic، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

ويعمل الهاتف ببطارية سعة 4323 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.

ويقدم هاتف iPhone 14 Pro Max ميزات أخرى مثل بلوتوث 5.3، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 802، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC.

 

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مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra

 

يتميز هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بقياس 6.8  بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة عرض 1440 x 3088 بيكسل ، وميزة HDR10+ ، وذروة سطوع 1750  شمعة في المتر المربع، مع وجود طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus 2.

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بأحدث نظام تشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم One UI 5.1، ويعمل الهاتف بأحدث ,وأسرع معالج ثماني النواة لشركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانومتر، مع معالج رسوميات قوي  للجرافيكس يعطي متعة للألعاب  Adreno 740 بسرعة 41% عن الماضي.  

ويأتي هاتف سامسونج الفلاجشيب مقترنا بسعتين لذاكرة وصول عشوائي رام 8 أو 12 جيجابايت، و3 سعات لذاكرة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، عدد 4 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 ، وكاميرا بيريسكوب تليفوتو 10x بدقة 10 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/4.9، وكاميرا تليفوتو 3x بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 ، وكاميرا Ultrawide  بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 . بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 12 ميجابكسل. ووعدت سامسونج أنه أفضل كاميرا تم تقديمها حتى الآن بسبب تجميع البكسلات و قدرتها على التصوير في الليل بامتياز، بالإضافة إلى قدرتها على التقاط أفضل التفاصيل حتى صور الخلفية.

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، على بطارية بقوة 5000 ميلي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقوة 45 وات، وشحن لاسلكي بقدرة 10 وات، ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e و 5G  .

سامسونج iPhone iPhone 14 Pro Samsung Galaxy S23 Ultra iPhone 14 Pro Max

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