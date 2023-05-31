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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأكثر مبيعا.. أفضل موبايلات سامسونج وiPhone في 2023

الأكثر مبيعا..أفضل
الأكثر مبيعا..أفضل موبايلات سامسونج و iPhone تشتريها في 2023

كشف أحدث تقرير صادر عن Canalys عن تصدر مجموعة هواتف iPhone من شركة أبل، الفئة المتميزة خلال الربع الأول من عام 2023. ووفقًا لتقديراتهم، كان هاتف iPhone 14 Pro Max هو الرائد الفلاجشيب الأكثر مبيعًا، يليه iPhone 14 Pro و iPhone 14 و iPhone 13.

بلغت 31٪ من جميع الشحنات بين يناير ومارس 2023 كانت من ابهواتف المتميزة التي تزيد قيمتها عن 500 دولار أمريكي، وهي أعلى نسبة في السنوات الـ 5 الماضية.

ارتفع هذا القطاع الخاص بالهواتف المتميزة بنسبة 4.7٪ على أساس سنوي متجاوزًا أداء سوق الهواتف الذكية بشكل عام ، والذي انخفض بنسبة 13.3٪ على أساس سنوي.

كشفت البيانات أن الهاتف الرائد الأكثر مبيعًا لنظام Android في الربع الأول لعام 2023 هو Samsung Galaxy S23 Ultra.  

تحتل هواتف سامسونج وأبل المراكز الـ 15 الأولى في المقام الأول ، وهو أمر مفهوم نظرًا لتوفر أجهزتها المتميزة على نطاق أوسع.

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فعلى سبيل المثال ، تبيع جوجل سلسلة Pixel 7 في 17 دولة فقط؛  تحتفظ أوبو Oppo بـ Find N2 في الصين فقط، بينما لا تزال شركة هونر Honor تحاول اللحاق بالركب وتأخرت بإطلاق هاتفها الرائد Magic5 Pro في أبريل.

وقالت نيكول بينج ، محللة Canalys ، في وقت سابق من هذا الأسبوع ، إن البائعين سيستغرقون بعض الوقت للعودة إلى المسار الصحيح وتسجيل زيادة في شحنات الهواتف الذكية.

بينما  التوقعات لعام 2023 هي أن يظل الطلب بطيئًا ، لكن الآمال في عام 2024 ستشهد عودة إلى النمو.

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