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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحفة السامسونج..خصم 7000 جنيه على Galaxy S23 Ultra

تحفة السامسونج..خصم
تحفة السامسونج..خصم 7000 جنيه على Galaxy S23 Ultra

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر مايو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف سامسونج الأحدث Samsung Galaxy S23 Ultra في موقع أمازون أمريكا، وتقدر قيمة التخفيض ب 225 دولار أمريكي (أي ما يعادل 7000 جنيه مصري تقريبا ) سعره بعد الخصم إلى 975 دولار أمريكي.

تحفة السامسونج..خصم 7000 جنيه على Galaxy S23 Ultra

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 Ultra

 

يتميز هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بقياس 6.8  بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة عرض 1440 x 3088 بيكسل ، وميزة HDR10+ ، وذروة سطوع 1750  شمعة في المتر المربع، مع وجود طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus 2.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بأحدث نظام تشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم One UI 5.1، ويعمل الهاتف بأحدث ,وأسرع معالج ثماني النواة لشركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانومتر، مع معالج رسوميات قوي  للجرافيكس يعطي متعة للألعاب  Adreno 740 بسرعة 41% عن الماضي.  

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ويأتي هاتف سامسونج الفلاجشيب مقترنا بسعتين لذاكرة وصول عشوائي رام 8 أو 12 جيجابايت، و3 سعات لذاكرة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، عدد 4 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 ، وكاميرا بيريسكوب تليفوتو 10x بدقة 10 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/4.9، وكاميرا تليفوتو 3x بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 ، وكاميرا Ultrawide  بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 . بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 12 ميجابكسل. ووعدت سامسونج أنه أفضل كاميرا تم تقديمها حتى الآن بسبب تجميع البكسلات و قدرتها على التصوير في الليل بامتياز، بالإضافة إلى قدرتها على التقاط أفضل التفاصيل حتى صور الخلفية.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، على بطارية بقوة 5000 ميلي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقوة 45 وات، وشحن لاسلكي بقدرة 10 وات، ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e و 5G  .

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