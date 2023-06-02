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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بخطوات بسيطة.. إزاي تعمل حظر للإعلانات على أجهزة أندرويد

إزاي تعمل حظر للإعلانات
إزاي تعمل حظر للإعلانات على أجهزة أندرويد

 

غالبا ما تكون الإعلانات التي تظهر فجأة وأنت تتصفح صفحات الويب ليس فقط غير مرغوب فيها بل أيضا مزعجة ومشتتة وأحيانًا يمكن أن تعرض خصوصيتك للخطر.

يمكن للإعلانات الكثيرة أن تبطئ حتى هواتف أندرويد الرائدة، كما أنها مصدر أساسي لاستنزاف قدرة بطاريتك، تظهر الإعلانات عادةً على صفحة الويب ، ولكن يمكن أحيانًا من خلال  النوافذ المنبثقة والإشعارات ويمكن أن تظل تعمل في الخلفية إذا تم تثبيت تطبيق خبيث.

في السطور التالية نوضح لك كيفية التخلص من هذه الإعلانات المزعجة بخطوات بسيطة، من خلال عمل بلوك أو حظر النوافذ المنبثقة وعمليات إعادة التوجيه والإعلانات على متصفح ويب  Google Chrome

يحتوي  جوجل  كروم على مانع إعلانات منبثقة والإعلانات المتطفلة أو المضللة وكلها خطوات سهلة

  • افتح Google Chrome على هاتف أندرويد الخاص بك.
  • اضغط على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى واختر الإعدادات.
  • قم بالتمرير إلى إعدادات المواقع Site settings
  • اختر خيار النوافذ المنبثقة وعمليات إعادة التوجيه.
  • قم بتفعيل رفض النوافذ المنبثقة وإعادة التوجيه من القائمة التالية.
  • ارجع إلى إعدادات الموقع ثم اختر Ads الإعلانات.
  • قم بتفعيل حظر الإعلانات.

اتمشى في الشوارع وأنت في بيتك.. إزاي تستخدم خاصية "التجول الافتراضي" في خرائط جوجل

جوجل تؤكد إلغاء هاتفها القابل للطي لهذه الأسباب

إذا كنت ترغب في إزالة كل المحتوى الإعلاني بالكامل أثناء تصفح الويب ، وفي الوقت نفسه لست من مستخدمي  جوجل  كروم،  فاستخدم أحد متصفحات الويب التابعة لجهات خارجية العاملة مع نظام Android ، يعد كل من Samsung Internet و Firefox بديلين شائعين لـ "جوجل كروم" يقدمان امتدادات لحظر الإعلانات على أندرويد.

يوفر متصفح سامسونج Samsung Internet متجرًا ملحقًا مدمجًا لتنزيل أدوات يمكنك من خلالها حظر الإعلانات. Brave هو متصفح آخر لحظر الإعلانات على نظام أندرويد يوفر تجربة تصفح خالية من الإعلانات.


 

أندرويد متصفح ويب جوجل جوجل كروم Google Google Chrome Samsung سامسونج

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