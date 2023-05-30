أستاذ نقد عن احتفاء جوجل بـ عبد الرحمن منيف: له إنجازات روائية إبداعية

علق الدكتور يسري عبد الله أستاذ النقد الأدبي بجامعة حلوان ،على احتفاء محرك البحث جوجل بالروائي والأديب الكبير عبد الرحمن منيف.

وقال يسري عبد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" محرك البحث جوجل احتفل بعبدالرحمن منيف وجوجل يحتفل بأحد ابرز الروائيين العرب وفي العالم بأكمله ".

وتابع يسري عبد الله:" عدد من النقاد الأوروبيين يتعاملون مع عبد الرحمن منيف باعتباره من الكتاب الذين يحدثون فارقا على مستوى الكتابة العالمية وليس العربية فقط ".

وأكمل يسري عبد الله:" ترجمة كتابات عبد الرحمن منيف تجاوزت الأكثر من 20 لغة وكتابات عبد الرحمن منيف مقروءة في مختلف أنحاء العالم ".

ولفت يسري عبد الله:" عبد الرحمن منيف كان يعيش حالة لا تخلو من الدراما، وعبد الرحمن منيف حقق إنجازات إبداعية روائية ".