من هو عبد الرحمن منيف الذي يحتفل به جوجل

يحتفل جوجل بالكاتب عبد الرحمن منيف ، من خلال وضع صورته على صفحة المحرك الرئيسية عند البحث وذلك بالتزامن مع ذكرى ميلاده التسعين.

وغَيَّر محرك البحث جوجل صفحتة الرئيسية عند البحث بصورة كرتونية تظهر الكاتب عبد الرحمن منيف جالسًا على مكتب ممسكًا بقلم وبجواره شمعة للإضاءة وعدة كتب ومجلدات في إشارة إلى أعمالة التاريخية.

الكاتب عبد الرحمن منيف

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الشام والسعودية

ولد الكاتب الروائي السعودي عبد الرحمن منيف في 29 مايو 1933 في العاصمة الأردنية عمان، بينما تعود جذوره إلى القصيم بالمملكة العربية السعودية، فقد كان والده أحد كبار التجار المشهورين والذي يسافر ويتنقل باستمرار بين الشام والسعودية.

مسيرة العلم

الروائي السعودي عبد الرحمن منيف درس في الأردن وحصا على شهادة الثانوية العامة، وبعدها انتقل إلى بغداد للدارسة في كلية الحقوق، وانتقل إلى القاهرة ثم إلى بلجراد لاستكمال مسيرته الدراسية حتى نجح في الحصول على الدكتوراه.

الكاتب عبد الرحمن منيف

وخصص معظم حياته في الكتابة الأدبية والقصص والرويات، والتي جمعت بين الرواية والنقد السياسي، وكان منيف يصف نفسه بالروائي الثائر ومن أبرز رواياته - الأشجار -شرق المتوسط- مدن الملح -حين تركنا الجسر -اغتيال مرزوق، بينما قدم عدة كتب أبرزها آفاق الرواية العربيةـة ولوعة الغياب.

وحصد عبد الرحمن منيف عدة جوائز خلال مسيرته الأدبية منها جائزة القاهرة للإبداع الروائي،و جائزة سلطان العويس بدولة الإمارات.