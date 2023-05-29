عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

من هو عبد الرحمن منيف الذي يحتفل به جوجل

الروائي السعودي عبد
الروائي السعودي عبد الرحمن منيف

يحتفل جوجل بالكاتب عبد الرحمن منيف ، من خلال وضع صورته على صفحة المحرك الرئيسية عند البحث وذلك بالتزامن مع ذكرى ميلاده التسعين.

وغَيَّر محرك البحث جوجل صفحتة الرئيسية عند البحث بصورة كرتونية تظهر الكاتب عبد الرحمن منيف جالسًا على مكتب ممسكًا بقلم وبجواره شمعة للإضاءة وعدة كتب ومجلدات في إشارة إلى أعمالة التاريخية.

الكاتب عبد الرحمن منيف

اقرأ أيضا:
 

بروفيسور سناب.. جوجل يحتفي بالممثل آلان ريكمان بطل سلسلة هاري بوتر

بشعار مبتكر.. جوجل يحتفل بـ عيد الأم |شاهد

الشام والسعودية

ولد الكاتب الروائي السعودي عبد الرحمن منيف في 29  مايو 1933 في العاصمة الأردنية عمان، بينما تعود جذوره إلى القصيم بالمملكة العربية السعودية، فقد كان والده أحد كبار التجار المشهورين والذي يسافر ويتنقل باستمرار بين الشام والسعودية.

مسيرة العلم

الروائي السعودي عبد الرحمن منيف درس في الأردن وحصا على شهادة الثانوية العامة، وبعدها انتقل إلى بغداد للدارسة في كلية الحقوق، وانتقل إلى القاهرة ثم إلى بلجراد لاستكمال مسيرته الدراسية حتى نجح في الحصول على الدكتوراه.

الكاتب عبد الرحمن منيف

وخصص معظم حياته في الكتابة الأدبية والقصص والرويات، والتي جمعت بين الرواية والنقد السياسي، وكان منيف يصف نفسه بالروائي الثائر  ومن أبرز رواياته - الأشجار -شرق المتوسط- مدن الملح -حين تركنا الجسر -اغتيال مرزوق،  بينما قدم عدة كتب أبرزها آفاق الرواية العربيةـة ولوعة الغياب.

وحصد عبد الرحمن منيف عدة جوائز خلال مسيرته الأدبية منها  جائزة  القاهرة للإبداع الروائي،و جائزة سلطان العويس بدولة الإمارات.

الكاتب عبد الرحمن منيف
عبد الرحمن منيف جوجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

موضوعات متعلقة

بروفيسور سناب.. جوجل يحتفي بالممثل آلان ريكمان بطل سلسلة هاري بوتر

بشعار مبتكر.. جوجل يحتفل بـ عيد الأم |شاهد

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين الفلسطينية | فيديو

من هو عبد الرحمن منيف الذي يحتفل به جوجل

الصحفيين تعلن موعد حجز وحدات مصيفية في قرية بانوراما بالساحل الشمالي

سلامتك تهمنا... النقل توجه نداء عاجلا للمواطنين تجنبا لإزهاق الأرواح

انقسام في الأهلي حول عودة مدافع الفريق

أجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

.بدون لحوم.....طريقة عمل سلطة مكرونة بالخضار

جوري بكر تثير الجدل بفستان لافت|شاهد

أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن.. ChatGPT يضع خطة كاملة لكل وجبات الأسبوع

شفاف وكشف زيادة وزنها.. إطلالة شيرين عبد الوهاب من حفلها بجدة

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ