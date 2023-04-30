بروفيسور سناب.. جوجل يحتفي بالممثل آلان ريكمان بطل سلسلة هاري بوتر

احتفى محرك البحث جوجل بالممثل والمخرج الإنجليزي الراحل آلان ريكمان، في ذكرى أول عرض مسرحي له الذي كان له دور أساسي في انطلاق مسيرته الفنية التي استمرت على مدار حوالي 40 عاما، منذ 1987.

آلان ريكمان الذي اشتهر بشخصية بروفيسور سناب، المعلم الذي كان يرهب طلاب مدرسة السحر في سلسلة أفلام هاري بوتر، واتضح أنه الملاك الحارس للبطل الذي لعب دوره دانيال رادكليف.

قدم آلان ريكمان عرضه المسرحي الأول في برودواي باسم Les Liaisons Dangereuses، بعدما أدوار بطولة في مسرحيات مدرسية عديدة خلال سنوات دراسته، وكان مهتما بأشكال مختلفة من الفنون منها الرسم.

درس آلان ريكمان التصميم والجرافيك، وفتح شركة برفقة زملائه المقربين، وترك المجال في سنة 26 عاما، واتجه لمتابعة شغفه في التمثيل، ودرسه في أرقى المدارس المتخصصة في العالم.

ظهر في عدد من الأفلام في بداية مشواره، في منتصف الثمانينات، حتى شارك في العرض المسرحي في برودواي، ونال عنه ترشحا لجائزة توني الرائدة في هذا المجال.

لعب آلان ريكمان دور العقل المدبرهانز جروبر في فيلم Die Hard عام 1988، وهي من أشهر الشخصيات الشريرة في تاريخ السينما، وترشح عنه لأدوار مماثلة في عدد من الأفلام منها Robin Hood: Prince of Thieves.

حصل آلان ريكمان على جوائز الإيمي والجولدن جلوب، وفي عام 2001 أعيد اكتشافه في شخصية بروفيسور سيفيروس سناب في سلسلة هاري بوتر، وكان آدائه المخيف والآسر سبب في تألقه على مدار 7 أجزاء من السلسلة الشهيرة، وتوفي عام 2016 بعد معاناة متتابعة مع أنواع مختلفة من مرض السرطان،