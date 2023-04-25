بطل هاري بوتر .. دانيال رادكليف يستقبل مولوده الأول

استقبل الممثل الإنجليزي دانيال رادكليف الذي اشتهر بتقديم شخصية هاري بوتر في سلسلة الأفلام الشهيرة وتحمل نفس الاسم، مولوده الأول من صديقته إيرين دارك.

ارتبط دانيال رادكليف بحبيبته ووالدة ابنه الأول منذ ١٠ سنوات، ونشرت عدد من المواقع الأجنبية خبر استقبال مولوده بعد تداول أخبار في مارس الماضي عن الحدث.

دانيال رادكليف وأجزاء جديدة من هاري بوتر

قال الممثل دانيال رادكليف إنه ليس مستعدا للعودة إلى تقديم أي جزء جديد من سلسلة أفلام هاري بوتر التي شهدت انطلاقته الفنية وحققت نجاحا كبيرا على مدار سنوات طويلة.

وأوضح دانيال رادكليف في تصريحات له، أنه وصل إلى نقطة يشعر فيها أنه تمكن من التخلص من مرحلة هاري بوتر، وهو سعيد بما حققه حتى الآن، والعودة إلى العالم السحري ستمثل تغييرا كبيرا في حياته.

اجتمع دانيال رادكليف مؤخرا مع زملائه في سلسلة أفلام هاري بوتر، في حفلة لم الشمل بمناسبة مرور عشرين عاما على انطلاق أول أجزائه الذي عرض على منصة HBO MAX.

وفي مقابلة مع هوليوود ريبورتر، قال المخرج كريس كولومبوس إنه مهتم بالعودة إلى عالم هاري بوتر مرة أخرى، ووصف مشاهدة إيما واتسون ودانيال رادكليف وباقي الأبطال سويا سيكون بمثابة نعيم سينمائي بالنسبة له.

وأكد دانيال رادكليف أنه على يرفض الفكرة تماما، لكنه ليس مهتما بها في الوقت الحالي، بعدما أشاد بزملائه الممثلين وكواليس العمل التي شهدت مراحل نضجه الفني والشخصي.