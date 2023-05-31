عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تؤكد إلغاء هاتفها القابل للطي لهذه الأسباب

جوجل تؤكد إلغاء هاتفها
جوجل تؤكد إلغاء هاتفها القابل للطي لهذه الأسباب

أكد مسئول في شركة جوجل أن الشركة قررت التخلي عن خطة إطلاق أحد هواتفها القابلة للطي، والتي كان من المقرر أن يتم إطلاقها في بداية شهر يونيو المقبل، وذلك بعد أن رأت الشركة أن الهاتف لم يكن “ جيدا بشكل كاف لإطلاقه”. 

 

وبحسب موقع Android Police فإن “إيفي روس”، رئيسة قسم التصميم لمنتجات الأجهزة في شركة جوجل ، قالت إن الشركة تعمل على نموذج آخر قابل للطي، وذلك ضمن أحد حلقات “ البودكاست” لشركة جوجل. 

 

وقررت شركة جوجل عدم المضي في  قدمًا في إطلاق الهاتف لأن تصميمه لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية، وبدلا من إطلاق منتج قد يكون غير قادر على التنافس، اختار فريق “روس” الانتظار حتى يتمكنوا من صنع شيء على قدم المساواة أو أفضل من المنافسة.  

 

وعبرت روس عن سعادتها بالقرار الذي أخذه الفريق، قائلة “أنا فخورة حقًا بالفريق لأنه كان هناك نموذج آخر قابل للطي أنشأناه ، وكان لدينا الانضباط للتراجع وقول لا ، إنه ليس جيدًا بما فيه الكفاية بعد، وانتظر حقًا حتى نشعر أننا نستطيع فعل شيء ما كان ذلك جيدًا بما يكفي أو أفضل مما كان موجودًا بالفعل”.
 

ومن المتوقع أن تطور الشركة هاتفها القابل للطي - والذي لم يتم إطلاقه - للوصول إلى المتطلبات والمعايير القياسية التي يجب الوصول إليها حتى يكون الهاتف قادرا على التنافس مع الشركات الكبرى مثل سامسونج وشاومي. 

 

 

شركة جوجل الهواتف القابلة للطي هاتف جوجل إطلاق هاتف جوجل مواصفات هاتف جوجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

تذبذب في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

عمومية المهندسين الطارئة ترفض سحب الثقة من النقيب |فيديو

استفسار خاص لسموحة من الأهلي.. تفاصيل

إعلامي يكشف أول تحرك من أيمن أشرف بعد صدامه مع كولر

بيان عاجل لـ الإمارات بشأن التوصيفات الخاطئة لمحادثاتها مع أمريكا

ترشيحاتنا

ياسمين صبري: أرفض تقديم مشاهد جريئة في هوليوود.. ولا أستخدم مواد تجميلية

لتيسير حركة المرور..رفع 221 حالة إشغال للباعة الجائلين من الشوارع في الدقي

ظاهرة وحيدة مؤثرة على القاهرة وشمال الصعيد.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

عمليات قتالية.. بيان عاجل لـ رئيس الشيشان بإعادة انتشار قواته في دونيتسك

سعر الدولار اليوم الأربعاء 31-5-2023 مقابل الجنيه في جميع البنوك

بعد صاروخ بيونج يانج.. اجتماع عاجل لـ مجلس الأمن الكوري الجنوبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات الانفصال.. أجمل صور لـ أحمد سعد مع زوجته |شاهد

طعام شهير يحمي من السرطان وأمراض أخرى خطيرة.. لن تتوقعه

«بلا حواجز»|مشروع تخرج لطالبات آداب القاهرة لنشر الحضارة المصرية بين المكفوفين ولتنشيط السياحة

أضرار كارثية تصيب جسمك عند الامتناع نهائيا عن الملح

فيديو

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

انجي خوري تفجر مفاجأة بحملها من مطرب معتزل.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ