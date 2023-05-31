جوجل تؤكد إلغاء هاتفها القابل للطي لهذه الأسباب

أكد مسئول في شركة جوجل أن الشركة قررت التخلي عن خطة إطلاق أحد هواتفها القابلة للطي، والتي كان من المقرر أن يتم إطلاقها في بداية شهر يونيو المقبل، وذلك بعد أن رأت الشركة أن الهاتف لم يكن “ جيدا بشكل كاف لإطلاقه”.

وبحسب موقع Android Police فإن “إيفي روس”، رئيسة قسم التصميم لمنتجات الأجهزة في شركة جوجل ، قالت إن الشركة تعمل على نموذج آخر قابل للطي، وذلك ضمن أحد حلقات “ البودكاست” لشركة جوجل.

وقررت شركة جوجل عدم المضي في قدمًا في إطلاق الهاتف لأن تصميمه لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية، وبدلا من إطلاق منتج قد يكون غير قادر على التنافس، اختار فريق “روس” الانتظار حتى يتمكنوا من صنع شيء على قدم المساواة أو أفضل من المنافسة.

وعبرت روس عن سعادتها بالقرار الذي أخذه الفريق، قائلة “أنا فخورة حقًا بالفريق لأنه كان هناك نموذج آخر قابل للطي أنشأناه ، وكان لدينا الانضباط للتراجع وقول لا ، إنه ليس جيدًا بما فيه الكفاية بعد، وانتظر حقًا حتى نشعر أننا نستطيع فعل شيء ما كان ذلك جيدًا بما يكفي أو أفضل مما كان موجودًا بالفعل”.



ومن المتوقع أن تطور الشركة هاتفها القابل للطي - والذي لم يتم إطلاقه - للوصول إلى المتطلبات والمعايير القياسية التي يجب الوصول إليها حتى يكون الهاتف قادرا على التنافس مع الشركات الكبرى مثل سامسونج وشاومي.