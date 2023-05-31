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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اتمشى في الشوارع وأنت في بيتك.. إزاي تستخدم خاصية "التجول الافتراضي" في خرائط جوجل

Google
Google

تعد خرائط  Google  أداة قوية لمعرفة الطرق والشوارع من حولك، وأصبحت بالنسبة للكثيرين تطبيق لا غنى عنه، يستطيع أن يوصلك لأي مكان تريده في أقل وقت ممكن. 

يوفر تطبيق google maps  تخطيطات مفصلة في كل خطوة لإرشادك مع تعليمات بسيطة وواضحة لكيفية وصولك إلى وجهتك، أيضًا ، تزيل الخرائط التفصيلية مع أسماء الشوارع وأسماء المحلات ومحطات البنزين وكل هذه التفاصيل الكثيرة الشعور بعدم الألفة أو عدم الراحة عند سؤال الغرباء عن الاتجاهات وتتيح لك مشاركة مكانك في الوقت الفعلي مع أحبائك.

 تعد ميزة التجوّل الافتراضي واحدة من أكثر خرائط  جوجل  إثارة للاهتمام والإعجاب، والتي تتيح لك استكشاف الشوارع في موقع معين كما لو كنت هناك فعليًا، بينما أنت تجلس في منزلك. هذه الميزة تكون سهلة الاستخدام مع الهواتف الذكية الحديثة ويمكن أن تكون رفيقًا مهما لاستكشاف المواقع قبل زيارتها.

google

 يمكنك أيضًا إرضاء حب فضولك حول المواقع الشهيرة من خلال زيارتها افتراضيا سواء من خلال شاشة هاتفك أو جهاز اللوحي أو اللاب توب حسب ما تفضل، في السطور التالية نوضح لك كيفية تفعيل ميزة التجوّل الافتراضي في خرائط  Google.

لكن ضع في اعتبارك أن التجوّل الافتراضي لا يوفر صورًا حية عبر الأقمار الصناعية للشوارع، وبالتالي فهي ليست دقيقة تمامًا وتحتاج إلى التحديث باستمرار. على سبيل المثال ، إذا تم إنشاء مبنى جديد أو تم حظر طريق ، فلن ترى التغييرات على الفور في التجول الافتراضي. 

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تتوفر ميزة التجوّل الافتراضي في خرائط Google على نظامي أندرويد و iOS. في البداية قم بتنزيل خرائط جوجل من متجر جوجل بلاي و اتبع الخطوات أدناه لاستخدامه على الأجهزة المختلفة.

استخدم التجوّل الافتراضي في تطبيق خرائط Google الخاص بالموبايل

  • افتح خرائط جوجل.
  • اضغط على أيقونة الطبقات Layers الشبيهة بالكعكة المربعة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة لعرض أنواع الخريطة والتفاصيل.
Google 
  • ضمن تفاصيل الخريطة ، انقر على Street View أو التحول الافتراضي في الشارع ثم أغلق القائمة.
Google 
  • ابحث عن موقع محدد
  • انقر على الخط الأزرق أو الصورة المصغرة للتجوّل الافتراضي لاستكشاف الموقع.
Google 
  • للتنقل ، انقر فوق أسهم الاتجاهات أو انقر نقرًا مزدوجًا في الاتجاه الذي تريد الذهاب إليه.
  • للتصغير ، اضغط على الشاشة، للتكبير ، باعد بين إصبعيك على الشاشة.
Google 
  • اضغط على أيقونة التوسيع لفصل الخريطة عن التجوّل الافتراضي في شاشة مقسمة.
التجول الافتراضي خرائط جوجل Google Google Maps أندرويد iOS

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