بمواصفات خيالية وأرخص سعر.. أفضل هاتف من هونر Honor في السوق

يمتلك هاتف Honor X7 من شركة هونر الصينية مواصفات كبيرة للغاية إلى جانب سعر مناسب للمستخدمين من أصحاب المرتبات المحدودة، ويوفر الهاتف معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية مع نظام التشغيل من شركة جوجل.

ويتوفر هاتف هونر Honor X7 في السوق المصري بسعر حوالي 6 آلاف جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف هونر Honor X7، بشاشة كبيرة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.74 بوصة، مع دقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف هونر Honor X7، كاميرا خلفية رباعية تأتي الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بزاوية واسعة بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع دعم التقريب الرقمي 8x، ويحتوي الهاتف الذكي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف هونر Honor X7، بمعالج كوالكوم Snapdragon 680 ثماني النواة، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 و 6 جيجابايت رام، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسعة، مع نظام التشغيل Android .

ويحتوي هاتف هونر Honor X7 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 22.5 وات، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0، وشبكة Wi-Fi 802 وتقنية GPS و بلوتوث Bluetooth 5.1 وألوان الأزرق و الفضي.