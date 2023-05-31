عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات خيالية وأرخص سعر.. أفضل هاتف من هونر Honor في السوق

هاتف هونر Honor X7
هاتف هونر Honor X7

يمتلك هاتف Honor X7 من شركة هونر الصينية مواصفات كبيرة للغاية إلى جانب سعر مناسب للمستخدمين من أصحاب المرتبات المحدودة، ويوفر الهاتف معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية مع نظام التشغيل من شركة جوجل.    

 

ويتوفر هاتف هونر Honor X7 في السوق المصري بسعر حوالي 6 آلاف جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف هونر Honor X7، بشاشة كبيرة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس  6.74 بوصة، مع دقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

ويقدم هاتف هونر Honor X7، كاميرا خلفية رباعية تأتي الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بزاوية واسعة بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع دعم التقريب الرقمي 8x، ويحتوي الهاتف الذكي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. 

 

ويعمل هاتف هونر Honor X7، بمعالج كوالكوم Snapdragon 680 ثماني النواة، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 و 6 جيجابايت رام، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسعة، مع نظام التشغيل Android . 

 

ويحتوي هاتف هونر Honor X7 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 22.5 وات، مع منفذ شحن من نوع  USB Type-C 2.0، وشبكة Wi-Fi 802 وتقنية GPS و بلوتوث Bluetooth 5.1 وألوان الأزرق و الفضي. 

 

Honor X7 هاتف Honor X7 سعر هاتف Honor X7 هونر Honor X7 مواصفات هونر Honor X7 هونر هواتف هونر ارخص هواتف هونر أفضل هواتف هونر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد لاعب الأهلي

تذبذب في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مابيعرفش يقطع كورة| رضا عبد العال يفتح النار على نجم الزمالك

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش

المقاولون العرب يحسم رغبته من انضمام نجمه إلى الأهلي

ترشيحاتنا

إجراءات استعادة كارت شحن العداد مسبوق الدفع

مقتل وإصابة 20 شخصًا في قصف أوكراني على مزرعة دواجن بـ لوجانسك

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

دليلة الكرداني.. قصة نجاح في الحفاظ على التراث المعماري

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

علاج الحسد والعين في ثلاثة أيام.. الإفتاء تحدد 12 دواء للشفاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خست خالص.. ملك أحمد زاهر تتصدر التريند بسبب صورها قبل وبعد

وفر فلوس الكشف|هاني الناظر يعلن عن تركيبة لعلاج التهابات بين الفخذين والإبط

طريقة عمل الجبنة المثلثات في البيت مثل الجاهزة

شبيهة يسرا تشعل السوشيال ميديا.. عروس نسخة طبق الأصل من الديفا| شاهد

فيديو

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

انجي خوري تفجر مفاجأة بحملها من مطرب معتزل.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ