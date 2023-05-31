عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فخور بمراتي.. إطلالات زوجة تامر هجرس تثير الجدل |شاهد

صدى البلد

تصدر الفنان تامر هجرس، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد تصريحاته الأخيرة عن زوجته قائلاً: "إنه لا يشعر بالغيرة على زوجته رغم أنها شديدة الجمال داخليًا وخارجيًا، ولكنه تعلم أن يتغلب على هذا الشعور مع الوقت. 

وتتميز زوجة الفنان تامر هجرس، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد زوجة الفنان تامر هجرس على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

ووجه تامر هجرس رسالة إلى الرجال قائلاً: "بقول لكل راجل لما يبقى في إعجاب ولا الناس بتبص لمراتك تعرف إنك مع واحدة جميلة جداً.

بدون قلة أدب.. مينفعش الراجل يحب واحدة في إطار معين ولما يتجوزوا يقولها متلبسيش ومتخرجيش وبتطفيها".

زوجة تامر هجرس وابنتاه يخطفن الأنظار منه – بالصورة | مجلة الجرس
آه أنا مش فارقلك».. تامر هجرس يرد على نفي زوجته شعورها بالغيرة
بعد تخرج ابنته تمارا.. شوف بنات تامر هجرس "فوله واتقسمت نصين".. صور - اليوم السابع
بعد تصريحات تامر هجرس الجريئة عن زوجته.. صور تكشف جمالها
صور تامر هجرس مع زوجته الجميلة وابنتيه: ملامحهن أجنبية ولن تصدقوا أنه أنجب صبايا بهذا العمر! - ليالينا

 

زوجة تامر هجرس تامر هجرس اطلالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

تذبذب في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

أحمد شوبير يصدم جماهير الكرة المصرية بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

عمومية المهندسين الطارئة ترفض سحب الثقة من النقيب |فيديو

هالاند يفشل في تحقيق رقم محمد صلاح القياسي في الدوري الإنجليزي

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش

الدرجة الثالثة ب100 جنيه..مفاجأة عن عدد حضور جماهير الأهلى في مباراة الوداد

ترشيحاتنا

فخور بمراتي.. إطلالات زوجة تامر هجرس تثير الجدل |شاهد

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير بشأن استاد الحلم

بيان عاجل لـ كوريا الشمالية بشأن صاروخ قمر الاستطلاع العسكري

عاجل لأصحاب الدخول البسيطة.. خفض الضرائب على الراتب |احسب مرتبك

السيناتور الأمريكي جراهام يكشف مفاجأة بشأن خطة الهجوم المضاد لـ أوكرانيا

بعد غياب 10 سنوات..شركة Smart Wings تشغل رحلات بين سلوفاكيا ومطار طابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمى لـ التدخين.. هل السجائر الإلكترونية أفضل من العادية؟

بالأسود.. نجوى كرم تبرز رشاقتها في أحدث ظهور لها

نادين نسيب نجيم تتألق بفستان أسود وتصميم غريب

بفستان مكشوف الكتفين.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد |شاهد

فيديو

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

انجي خوري تفجر مفاجأة بحملها من مطرب معتزل.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ