فخور بمراتي.. إطلالات زوجة تامر هجرس تثير الجدل |شاهد

تصدر الفنان تامر هجرس، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد تصريحاته الأخيرة عن زوجته قائلاً: "إنه لا يشعر بالغيرة على زوجته رغم أنها شديدة الجمال داخليًا وخارجيًا، ولكنه تعلم أن يتغلب على هذا الشعور مع الوقت.

وتتميز زوجة الفنان تامر هجرس، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد زوجة الفنان تامر هجرس على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

ووجه تامر هجرس رسالة إلى الرجال قائلاً: "بقول لكل راجل لما يبقى في إعجاب ولا الناس بتبص لمراتك تعرف إنك مع واحدة جميلة جداً.

بدون قلة أدب.. مينفعش الراجل يحب واحدة في إطار معين ولما يتجوزوا يقولها متلبسيش ومتخرجيش وبتطفيها".