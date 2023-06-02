أغنى رجل على وجه الأرض.. إيلون ماسك يستعيد لقبه مرة أخرى

استعاد الملياردير "إيلون ماسك" المالك لتويتر والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لقبه كأغنى رجل في العالم مرة أخرى ، وفقًا للأرقام المحدثة لمؤشر بلومبرج للمليارديرات يوم الخميس.

قفزت ثروة "ماسك" بنسبة 40.3٪ خلال هذا العام لتصل إلى 192 مليار دولار ، بعد أن ارتفعت أسهم تسلا المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية بنحو 24٪ في مايو ، وفقًا لبيانات إيكون. وفقًا لبيانات FactSet ، يمتلك "ماسك" حوالي 13٪ من تسلا.

إيلون ماسك

في ديسمبر الماضي استطاع برنارد أرنو الرئيس التنفيذي لشركة LVMH أن يحتل المركز الأول في قائمة أغنى أغنياء العالم وينتزع اللقب من "ماسك" الذي خرج من المركز الأول بعد أن انخفضت أسهم Tesla بعد صفقة استحواذه على Twitter بقيمة 44 مليار دولار. ترتبط معظم ثروة ماسك بأسهم تسلا.

يعمل "ماسك" أيضا رئيسا تنفيذيا لشركة SpaceX المصنعة للصواريخ ويمتلك منصة تويتر للتدوينات القصيرة، وقد سجل سهم تسلا أدنى مستوى له منذ عامين في نوفمبر 2022 عندما انخفض سعر سهمها إلى 167.87 دولارًا ، وهو أدنى مستوى وصل له منذ نوفمبر 2020. ويرجع ذلك جزئيًا إلى عمليات بيع الأسهم التي تسارعت وتيرتها في أعقاب استحواذ مساك على تويتر.

يتخلف "أرنو" من LVMH الآن ليحتل المركز الثاني في قائمة أغنى أغنياء العالم وفقا لوكالة بلومبرج، وتقدر ثروته بقيمة 187 مليار دولار ، يليه جيف بيزوس في المركز الثالث ، الملياردير مؤسس أمازون، وفقًا لبيانات Bloomberg.

على صعيد آخر غادر ماسك شنغهاي يوم الخميس ، بعد زيارة رفيعة المستوى استغرقت يومين. وأثناء وجوده في الصين ، التقى بوزير الخارجية تشين قانغ ومسؤولين صينيين آخرين.

خلال الزيارة ، سعى وزير الخارجية الصيني إلى بث رسائل طمأنة إلى ماسك بأن الصين منفتحة على الشركات الأجنبية وستواصل توفير بيئة عمل مواتية وداعمة لهم. كما ورد أن ماسك أشار أيضًا إلى مزيد من التوسع في الصين.

وأغلقت أسهم تسلا مرتفعة 1.38٪ يوم الأربعاء عند 203.93 دولار.