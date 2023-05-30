بتمويل حكومي| التضامن تزف خبرا سارا لهذه الفئة من المواطنين

قال أشرف أديب، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، إنه يتم تأهيل السيدات لتنفيذ مشروعات اقتصادية تحقق عائدات اقتصادية لهن، بجانب توفير التمويل لعمل هذه المشروعات وتوفير التسويق لها.



وأشار “أديب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم بالفعل توقيع بروتوكول مع المؤسسة العامة للتكافل من أجل تنفيذ مشروعات لـ 25 ألف سيدة.



وتابع مستشار وزير التضامن الاجتماعي أن السيدات يحصلن على تدريب في كيفية إدارة المشروعات، بجانب التدريب على بعض الحرف لتأهيلهم على تقديم منتجات عالية الجودة، ومن ثم يتم اختيار 10 آلاف سيدة وتقديم لهم خدمات إقراض متناهي الصغر.

