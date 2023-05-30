كشف مبكر وأطباء مختصين..ما تريد معرفته عن القوافل الطبية لـ حياة كريمة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إن مبادرة حياة كريمة شملت الكثير من القطاعات من ضمنها الصحة، والتي شهدت جهدًا كبيرًا من خلال القوافل الطبية التي تم إطلاقها لخدمة المناطق الحدودية والقرى البعيدة.

وأضاف “عقبة” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن القوافل تقدم العلاج للمواطنين في كافة التخصصات، حيث تقوم بالكشف المبكر للحالات الصعبة وتحويلها للعلاج إلى المستشفيات إذا كانت في حاجة لذلك، بجانب التطوير التي شهدته الوحدات الطبية الموجودة في هذه المناطق.



وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، أن القوافل الطبية تشمل عدد كبير من الأطباء المختصين للكشف وعلاج المرضى على أرض الواقع بدون حاجة المريض للمتابعة الطويلة .