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رئيس التحرير
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توك شو

عضو بالتنسيقية: قضية الهوية ترتبط بشكل أساسي بسلامة المجتمع

عضو تنسيقية شباب
عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تحدث أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تفاصيل مقترح إنشاء مجلس قومي لـ الهوية المصرية، والذي يهدف إلى نشر الوعي بين كل مكونات الشعب المصري من أجل الحفاظ على التراث والعادات.
 

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وقال “مبارك” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، إن قضية الهوية مرتبطة بشكل أساسي بسلامة المجتمع، متابعًا أن الهوية هي السمات التي تميز أي مجتمع عن غيره، وهي محصلة إرثه الحضاري والثقافي وعاداته ومعتقداته، مؤكدًا أن الحضارة تقوم على قيم  إنسانية أهمها الحق والانتماء.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن تعرض الهوية لتشويش يخلق أجيالا ليس لديها اعتزاز بوطنها وعدم الفخر بيها، بجانب سهولة دخول قيم لا تشبه المجتمع تحت شعارات براقة، مؤكدًا أن قضية الهوية تمس سلامة المجتمع.

 

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