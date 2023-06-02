عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استمرار عمليات تبريد حريق اندلع بـ4 مصانع للكتان في زفتي دون خسائر

حريق كتان الغربية
حريق كتان الغربية

تواصل قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم الاستمرار في عمليات التبريد للحريق اندلعت نيرانه بشونة للكتان تحوي 4 مصانع بنطاق قرية شبرا ملس بزفتي دون إصابات أو ضحايا.

طلاب جامعة طنطا يحصدون المركز الأول في المبادرات المجتمعية والعروض المسرحية

في ذات السياق أعطى  المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز زفتي بفتح باب التحقيق في واقعة اندلاع حريق فجرا بمصنع للكتان بقرية شبرا ملس للوقوف علي أسباب الحادث وتقدير قيمة التلفيات .

txt

محافظ الغربية يفاجئ قرى قطور ويجازي رئيس الوحدة المحلية بابشواي

كما تمكنت قوات الحماية المدنية من في إخماد حريق اندلعت نيرانه  في 4 مصانع كتان بقرية شبراملس بمدينة زفتي في محافظة الغربية دون وقوع خسائر بشرية حيث ألتهم النيران كميات كبيرة قدرت بنحو حوالي 10 مليون جنية .

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغا يفيد بوقوع بنشوب حريق هائل في 4 مصانع كتان .

لجنة من نقابة المحامين تتفقد مقر غرب طنطا للبدء في تجهيزه

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات من الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وتم الدفع  بـ 5 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف تحسبا بسقوط مصابين أو وفيات في الحريق. 


وتحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي وإخماد النيران .

txt

استئصال ورم 20 كيلو من بطن سيدة بمركز أورام طنطا |شاهد

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

الحماية المدنية بالغربية الحماية المدنية المبادرات المجتمعية اندلاع حريق كتان الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

غرق شقيقين داخل حمام السباحة بقرية سياحية في الغردقة

ميركاتو الزمالك “عصيب”| رحيل 8 نجوم.. ثلاثي بلوزداد يصدم الأبيض.. والترجي يزاحمه على صفقة سوبر

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

موضوعات متعلقة

مصرع شاب وإصابة 2 في حادث تصادم على طريق طنطا - كفرالشيخ

ترشيحاتنا

رانيا يحيى الفائزة بجائزة الدولة للتفوق: نتمنى التكريم من رئيس الجمهورية| خاص

بالرغم من تشديد إجراءات الاحتلال.. 50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

3 أسباب وراء صعود الذهب عالميا ومحليا.. تفاصيل

تذاكر الأهرامات والمتحف المصري وقلعة صلاح الدين.. تطبيق نظام الدفع بالكروت البنكية

بعد نفي أبل التعاون مع المخابرات الأمريكية.. الرئيس الروسي السابق: زمن المعجزات انتهى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي يحذر من مرض صامت بدون أعراض.. يصيبك بمرض القلب

سعر فستان الأميرة سلمى في حفل زفاف الأمير الحسين

قبل ساعات من زفافها.. إطلالات أثارت الجدل لـ ميرنا نور الدين

6 مشاكل صحية تواجهها بسبب نقص هذا الفيتامين.. تفاصيل

فيديو

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

ليلة أسطورية.. عقد قران وسط أجواء خلابة وحضور عالمي| فيديو جراف

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ