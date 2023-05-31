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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استغرقت 4 ساعات..

استئصال ورم 20 كيلو من بطن سيدة بمركز أورام طنطا |شاهد

طاقم فريق طبي
طاقم فريق طبي

أعلن الدكتور محمد شوقي مدير مركز أورام طنطا، نجاح فريق طبي بالمركز فى استئصال ورم ضخم يزن ٢٠ كيلو من بطن سيدة تبلغ من العمر ٣٣ عاماً في جراحة دقيقه استغرقت قرابة الـ ٤ ساعات.

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وضم الفريق الطبي، الدكتور أحمد بحر ، استشاري جراحة الأورام بالمركز، والدكتور إسلام النجار استشاري جراحة الأورام، والدكتور محمد بسيوني والدكتور ياسر عبد الشافي أخصائي جراحة الأورام بالمركز، إلى جانب طاقم تخدير علي أعلي مستوي برئاسة الدكتور خميس عبد الله ، وطاقم تمريض على أعلى مستوى من الكفاءة.

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من جانبه، قال الدكتور إسلام النجار ، إن المريضة كانت تعانى من آلام بالحوض والبطن وصعوبة بالتنفس وضعف بعضلة البطن ، وبإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تبين وجود ورم ضخم بالبطن متغلغل داخل الفص الأيمن للكبد ومتصل بالقولون من الأسفل مع تغلغل بالكلية اليمني ووجود التصاقات مع الوريد الأجوف السفلي والوريد الكبدى والقناة المرارية ، وعليه تم إجراء جراحة استئصال للورم بالكامل في جراحة استغرقت أكثر من ٤ ساعات، ووضع المريضة تحت الملاحظة حتى تحسنت حالتها الصحية.

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من جانب آخر قال الدكتور محمد شوقي، مدير المركز، أن عمليات استئصال الأورام تكون صعبة نسبيا، لأنها ليست تقليدية، ولا يدخل الطبيب على التشريح الطبيعي للجسم لأن الورم عبارة عن تشوه فى الخلايا وينتج عنه تشوه فى الأنسجة، متابعا: فى الطبيعى نعرف أماكن الشرايين والأوردة وغيرها، لكن مع الورم نبحث عن الأصل أو الجزء المشوه لاستئصاله دون الإضرار بالمريض، وهذا ما يميز جراحة الأورام عن الجراحة العامة.

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استئصال ورم استشاري جراحة التحاليل اللازمة الثانوية العامة الجراحة العام الجراحة العامة الدكتور محمد شوقي الفريق الطبي القناة المرارية

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