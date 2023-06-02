النشرة الدينية | 10 كلمات للرزق في ساعة استجابة الجمعة.. وهذه شروط الحصول على شقق الأوقاف 2023

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار والفتاوى والقضايا التي تهم المواطنين ويبحثون عنها، ونبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية.
لماذا سمي ذو القعدة الحرام بهذا الاسم.. علي جمعة يجيب
وزير الأوقاف: ديننا يدعو إلى احترام الكبير سنا أو مقاما
العبادات المستحبة في الأشهر الحرم وثوابها.. تعرف عليها
قبل انطلاقها بساعات.. ننشر جدول امتحانات الثانوية الأزهرية للعلمي والأدبي
دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة.. 15 كلمة تخيره بين أبواب الجنة الثمانية
دعاء ساعة الجمعة للرزق وقضاء الحاجة.. أدركه بـ 10 كلمات قبل الغروب