دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة.. 15 كلمة تخيره بين أبواب الجنة الثمانية

لا شك أن دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة يعد من أفضل ادعية المتوفي يوم الجمعة، حيث إنه يوم الجمعة أي في ساعة استجابة وأكثر الأوقات التي حثنا النبي –صلى الله عليه وسلم – على الإكثار من الدعاء فيها، كما أن دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة هو طوق النجاة لذلك المتوفي الذي يرقد وحيدًا في قبره، وقد انقطع عمله في الدنيا ولم يتبقى له منها سوى انتظار من قد يتذكره من أحبابه الأحياء ويقدم له دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة مستجابًا يبدله قبره من حفرة للنار إلى روضة من رياض الجنة، فماذا يحتاج المتوفي بعد دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة مضمون الاستجابة، لكي يتجاوز الله تعالى عن سيئاته في الدنيا ويخيره بين أبواب الجنة الثمانية في الآخرة.

دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة

ورد في دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة ، مجموعة من ادعية المتوفي المأثورة عن النبي –صلى الله عليه وسلم – والذي حثنا على الحرص على دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة لما قد يوافق ساعة استجابة، ومن دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة ما يجعل الله سبحانه وتعالى يكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية، وهو : «يارب كل من أنتقل إلى رحمتك أكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية اللهم في يوم الجمعة ارحم والدي وجميع موتى المسلمين».

دعاء للميت يوم الجمعة

وهنا ينبغي الإشارة إلى أنه يعد من افضل دعاء للميت يوم الجمعة وخير ما يمكن للأحياء أن يقدموه إلى أحبابهم المتوفين في قبورهم، وهذه أمثلة من أفضل دعاء للميت يوم الجمعة .

• يوم الجمعة اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم نور قبره ووسع مدخله وأنس وحشته واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة يارب.

• اللهم في يوم الجمعة اجعل له حياة أجمل بجنتك وأجعل قبره نورا وضياء اللهم أرحمه برحمتك التي وسعت كل شي وأرزقه سعادة أبديه في جنتك.

• اللهم في يوم الجمعة أنر قبره اللهم ارحمه واجعل المسك ترابه والحرير فراشه و اجعل قبره روضه من رياض الجنة يارب.

• اللهم في صباح يوم الجمعة ارحمه رحمة تكفي أهل الأرض والسماء اللهم أعف عنه وأبدله خيرا مما ترك وراءه يارب العالمين.

• اللھم وفي يوم الجمعة ارحمه و اغفر له اللهم اكرم نزله و وسع مدخله اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة واجمعنا به في جنة النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين.

• اللهم في هذه الجمعة أنر قبره و اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

• اللهم ارحمه في بطن الأرض و استره يوم العرض يارب العالمين يارب انت خلقته وانت أخذته وانت الرحيم فليس غيرك أرحم به اللهم ارحمه و اغفر له.

• اللهم في يوم الجمعة ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا وأسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.

• اللهم في يوم الجمعة أسألك ان ترحمه يارب اجعل جنة الخلد مثواه وانزل على روحه الأمان والسكينة.

• اللهم ارحمه رحمه تطمئن بها نفسه وتسعد بها روحه.

• اللهم عوض شبابه بجنتك، اللهم بردا وسلاما عليه إلى يوم يبعثون واجمعنا به في جنة الخلد والنعيم يارب العالمين.

• يارب في يوم الجمعة انر قبرا وضعت فيه قطعة من قلبي اللهم ارحمه رحمة واسعة واره مقعده بالفردوس يالله.

• اللهم في يوم الجمعة لا تطفىء نور قبر فقيدي واجعل الجنة أجمل مسكن له اللهم ارحمه برحمتك واغفر له.

• في يوم الجمعة اللهم ارحم من غابوا وأبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

• اللهم في يوم الجمعة اذقه “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها.

• اللهم في هذه الجمعة اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

• اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

• اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم يا ذو الجلال والاكرام.

• اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفرلهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك و اجبر قلبنا بعدهم.

• اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمة التراب و اشفي من انهكة الوجع و أغث من أثقلة الهم و اهدي من غرت الدنيا.

• اللهم في يوم الجمعة اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوة صادقة اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا .