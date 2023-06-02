شروط الحصول على شقق الأوقاف 2023 .. المقدم والأماكن وموعد الطرح

يكثر البحث عن شروط الحصول على شقق الأوقاف 2023، حيث أعلنت هيئة الأوقاف المصرية، بالتعاون مع بنك القاهرة عن طرح مرحلة جديدة من الشقق والمحلات والوحدات الإدارية في عدد كبير من المحافظات والمدن الجديدة، والمقرر عقد مزادها في العاشر من يونيو الجاري.

كيفية حجز شقق الأوقاف 2023

يمكن حجز شقق وزارة الأوقاف من خلال شراء كراسات الشروط من مقر الهيئة والمناطق التابع لها بمحافظات مصر بالإضافة إلى إمكانية الحصول علي كراسة الشروط من فروع بنك القاهرة.

ويبلغ مقدم حجز شقق وزارة الأوقاف حوالي 16 ألف جنيه، بالإضافة إلى 200 جنيه مصاريف إدارية.

قسط شقق الأوقاف

ويبلغ قسط شقق وزارة الأوقاف بالنسبة لمنخفضي الدخل ما بين 5 لـ 40 ألف جنيه، وذلك وفقا لمستوى الدخل، يتم الخصم من سعر الوحدة.

موعد سداد جلسة تأمين شقق وزارة الأوقاف

وفيما يخص موعد سداد جلسة تأمين شقق وزارة الأوقاف سينطلق مزاد شقق وزارة الأوقاف يوم 10 يونيو المقبل، حيث أن المزاد سيتم على 5 مراحل، وذلك وفق الجدول الذي أعلنته هيئة الأوقاف في 27 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية.

ويمكن للراغبين فى الحصول على شقق سكنية من وزارة الأوقاف القيام بسداد تأمين جلسة المزاد من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا وفقا للمبلغ المثبت بجوار كل عنصر.

أماكن طرح شقق الأوقاف 2023

جاءت أماكن طرح وزارة الأوقاف 2023، في عدة أماكن بمحافظات الجمهورية وهذه المحافظات هي: (القاهرة – الجيزة – القليوبية – بورسعيد – السويس – التل الكبير – الشرقية – الفيوم – بني سويف – البحر الأحمر (الغردقة وسفاجا) – القصير – طنطا – المحلة – كفر الشيخ – دمياط – الإسكندرية – البحيرة – المنوفية – الدقهلية – المنيا – أسيوط – سوهاج – الوادى الجديد – قنا – الأقصر – أسوان).

ووفقاً لـ هيئة الأوقاف فإن الشقق والمحلات والأراضي التي سيتم طرحها ستكون بالمزاد العلني، ولن يكون هناك سعر محدد لهذه الوحدات ولكن يتم المزايدة بين المتقدمين للوصول لأعلى سعر ممكن وأكدت الهيئة أنه سيتم سداد تأمين جلسة المزاد وفقا للمبلغ المثبت في كراسة الشروط وفقا لكل وحدة.

نموذج كراسة الشروط

موعد انعقادات مزادات شقق الأوقاف 2023

وأوضحت الهيئة أنه يتم سداد مبلغ التأمين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا بمقر انعقاد جلسة المزاد على أن تعقد جلسة المزاد يوم السبت الموافق 10 / 6 / 2023، في مقر الجامعة العمالية أول شارع عباس العقاد في مدينة نصر، محافظة القاهرة وفيما يأتي تاريخ جلسات المزاد:

1- تاريخ الجلسة 10-6-2013.. الجلسة على شقق مدن: “القاهرة – الجيزة – القليوبية – بورسعيد – السويس – التل الكبير – الشرقية – الفيوم -بني سويف”.

2- تاريخ الجلسة 17-6-2013.. الجلسة على شقق مدن البحر الأحمر بمناطق الغردقة وسفاجا والقصير.

3- جلسة مزاد شقق هيئة الأوقاف في مدينة دمنهور تاريخ الجلسة 12-7-2013 الجلسة على شقق مدن: طنطا – المحلة – كفر الشيخ – دمياط – الإسكندرية – البحيرة – المنوفية – الدقهلية”.

4- جلسة مزاد شقق هيئة الأوقاف 2023 في مدينة المنيا.. تاريخ الجلسة 17-7-2013

الجلسة على شقق مدن: "المنيا – أسيوط – سوهاج – الوادي الجديد".

شقق ومحلات الجيزة

الأوراق المطلوبة لـ شقق الأوقاف 2023

وعن الأوراق المطلوبة يتم إحضار صورة البطاقة والحضور الشخصي أو بتوكيل خاص ولن يسمح الدخول بغير ذلك بمكان القرعة مقر الجامعة العمالية أول شارع عباس العقاد في مدينة نصر، محافظة القاهرة.

شروط تملك الشقق والوحدات التجارية

شروط الحصول على شقق الأوقاف 2023

1- يقر المتقدم بأنه عاين الوحدات السكنية وأوافق على شرائها بحالته وأوصافها ومساحتها الراهنة.

2- يقر بأنه في حالة التعاقد معي وتأخري في سداد أي من هذه الالتزامات المستحقة علي طبقا للشروط المبينة بهذه الكراسة تحل على جميع الأقساط فورا دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار وفي حالة عدم السداد يحق للهيئة اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وإعادة الإشهار عنها بدون تنبيه أو إنذار أو حكم من القضاء.

3- يتعهد بسداد كافة المصروفات المترتبة على نقل الملكية الخاصة بالشهر العقاري أو غيرها من المصروفات الإدارية التي تقررها الهيئة وأيضًا سداد مصروفات صيانة المبنى واستهلاك الكهرباء والمياه والغاز إن وجد مع باقي المشترين طبقا للقانون

4- كما يتعهد بعدم إدخال أي تعديلات على العين إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة وبحيث لا تعطي هذه التعديلات ميزات على حساب مدخل المحلات أو البروز في الشارع أو على حساب المحلات المجاورة وعلي أن يتم ذلك وفقا للقوانين والتعليمات السارية وأن يحصل على موافقة الجهات المختصة وأن هذه المحلات مخصصة لكافة الأغراض التجارية وخلافه عدا الأنشطة التي تضر بالصحة العامة أو تؤثر على سلامة المبنى.