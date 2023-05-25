في 27 محافظة.. خطوات حجز شقق وزارة الأوقاف

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة خطوات حجز شقق وزارة الأوقاف والشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على الوحدة السكنية.

شقق سكنية من وزارة الأوقاف

وقامت وزارة الأوقاف بطرح شقق سكنية للمواطنين من أجل البيع أو الإيجار كما تتنوع ما بين شقق سكنية، إدارية، محلات تجارية، جراجات، وأراضي بعمارات الهيئة.



طريقة حجز شقق وزارة الأوقاف

ويمكن حجز شقق وزارة الأوقاف من خلال شراء كراسات الشروط من مقر الهيئة والمناطق التابع لها بمحافظات مصر بالإضافة إلى إمكانية الحصول علي كراسة الشروط من فرونك بنك القاهرة.

ويبلغ مقدم حجز شقق وزارة. الأوقاف حوالي 16 ألف جنيه، بالإضافة إلى 200 جنيه مصاريف إدارية.

قسط شقق الأوقاف



ويبلغ قسط شقق وزارة الأوقاف بالنسبة لمنخفضي الدخل ما بين 5 لـ 40 ألف جنيه، وذلك وفقا لمستوى الدخل، يتم الخصم من سعر الوحدة.



موعد سداد جلسة تأمين شقق وزارة الأوقاف

وفيما يخص موعد سداد جلسة تأمين شقق وزارة الأوقاف سينطلق مزاد شقق وزارة الأوقاف يوم 10 يونيو المقبل، حيث أن المزاد سيتم على 5 مراحل، وذلك وفق الجدول الذي أعلنته هيئة الأوقاف في 27 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية.

ويمكن للراغبين فى الحصول على شقق سكنية من وزارة الأوقاف القيام بسداد تأمين جلسة المزاد من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا وفقا للمبلغ المثبت بجوار كل عنصر.

مميزات شقق وزارة الأوقاف



- توفر وزارة الأوقاف بتسهيلات كبيرة في السداد.

- وتعقد جلسات المزادات من الساعة 12 الظهر.

- توضح كافة التفاصيل والتأمين موضحة بكراسة الشروط.

أماكن شقق وزارة الأوقاف

وتطرح وزارة الأوقاف شقق سكنية في 27 محافظة بمصر.

- محافظة قنا

- محافظة القاهرة

- محافظة الجيزة

- محافظة الفيوم

- محافظة المنيا

- محافظة أسيوط

- محافظة سوهاج

- محافظة الأقصر

- محافظة أسوان

- محافظة طنطا

- محافظة دمياط

- محافظة البحيرة

- محافظة المنوفية

- محافظة الدقهلية

- محافظة القليوبية

- محافظة بورسعيد

- محافظة السويس

- محافظة الشرقية

- محافظة كفر الشيخ

-بالاضافة إلي باقي محافظات مصر